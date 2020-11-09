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金可Q3 EPS 3.81元表現亮眼 超越上半年及去年同期

經濟日報 / 記者陳書璿／即時報導

金可-KY（8406）昨（9）日公公告今年前3季稅後純益6.31億元，每股稅後純益（EPS）6.5元，前3季累計營收為49.5億元。金可看好第4季伴隨旺季、天貓線上品牌旗艦店的營收拉升，下半年本業獲利大幅成長可期，法人預估第4季營收獲利可望持續推升。

金可今年第三季單季營收18.3億，毛利率55%，稅後純益3.71億元，每股純益（EPS）3.81元，大幅超越上半年每股純益（EPS）2.83元，亦超越去年同季EPS 3.55元，表現亮眼。

法人認為，因應中國彩片市場的增長，金可透過多品牌操作銷售，與對應少量多樣的彩片專屬生產線的彈性生產，迎合不同位階的消費者，提高了平均銷售單價，稱霸線上旗艦店的銷售鰲頭並成功搶佔線下市佔率，降低新冠肺炎對市場衝擊的影響，帶動金可第3季亮眼表現。

根據天貓平台前三季銷售數據顯示，金可在天貓平台的淨增量佔比遠遠超過國際四大品牌，這也顯示在小品牌競爭下，中國的國際四大品牌前兩大品牌今年在天貓平台市佔率大幅下降，相較之下金可仍能維持天貓平台市佔率不墜的原因。金可表示，公司不斷優化內部自動化產線的配置，不僅具備快速生產模壓線與因應彩片少量多樣的彩片專屬生產線等生產效能，更領先同業開發出單次移印9色花色的彩片技術，移印技術領先群雄，成功引領兩岸品牌市場。

金可今年第三季EPS 3.81元，在疫情影響下不僅超越去年同季EPS3.72元，主要受惠於品牌知名度的成功打造及有效的行銷費用投放。美系法人分析，中國彩片在線上銷售面臨幾百家小品牌的競爭，各家爭相投入行銷費用換取線上流量、品牌知名度與銷售量，導致同業費用壓力倍增，惟金可因多品牌以及與對應少量多樣彩片的策略優勢站穩市場銷售，有效費用投放交出中國營收增長的亮眼佳績，帶動第3季營業利益率達約20%，優於前兩季及追上去年同季，加上產線的彈性生產量能與移印技術優勢，認為金可競爭優勢仍優於同業，可望在彩片市場持續攻城掠地，預估第4季延續天貓旗艦店的銷售增長及費用的有效投放，營業利益將再攀高。

此外，金可一直以來在兩岸的小品牌代工市場從未缺席，與國內大廠呈現三分天下的趨勢，因應彩片少量多樣的彩片專屬生產線也已佈局完成，預估2021年在中國的線上小品牌彩片代工市場將更具競爭優勢。品牌基礎及代工加持，金可的多品牌策略在兩岸持續夾擊全球品牌，中國線上線下通吃的佈局也已完成，加以中國隱形眼鏡滲透率逐年提升，看好金可長期營運高成長。

金可

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