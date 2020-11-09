燦坤董座林技典打造水岸咖啡館 用咖啡香開啟新的一天
燦坤董事長林技典表示，內湖旗艦店3樓的視野其實靠近基隆河岸，遠眺可看到一整片美景。「這裡可以看到觀音山、圓山，甚至是摩天輪，這樣的美景不應該浪費才對！」因為不捨美景被掩蓋，林技典將原本應該在入口前的淺口袋咖啡挪到了3樓賣場內，並取名為「水岸咖啡」，讓河岸美麗的視野能夠盡收眼底。
他強調：「燦坤不只是賣3C產品，最近更打造出全新且更舒適的消費場域。走進燦坤內湖旗艦店3樓，可以聞到濃濃的咖啡香，讓人耳目一新，原來是燦坤與知名大廠PHILIPS聯手打造的水岸咖啡館」。
林技典說：「客人來到店面時，參觀完前面的商品展示後，能夠有一個休憩的空間，並品嘗香醇的淺口袋咖啡。」淺口袋咖啡的咖啡豆皆為金鑛咖啡烘培，現在更有零元咖啡機專案，活動期間購買咖啡豆及送咖啡機，現場下單再送蘇門答臘曼特寧咖啡豆2包。希望透過這方式，讓消費者有更好的消費體驗，「燦坤與其他通路不一樣的地方，就是體驗」，而水岸咖啡館，就是燦坤實現嶄新購物體驗的全新型態。
即日起，燦坤淺口袋咖啡推出買咖啡送咖啡豆的專案。為了滿足忙碌的消費者對咖啡的需求，最低月付980元，就能將PHILIPS咖啡機全自動美式咖啡機抱回家。「平均每杯新鮮咖啡只要22元，對每天喝咖啡的消費者來說，是最划算的方案！」林技典表示，買咖啡豆送咖啡機，是燦坤全新的方案，誠心歡迎大家一來水岸咖啡館，喝杯香醇的咖啡，買咖啡豆順便將咖啡機免費帶回家。
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