長榮航空第3季虧損18.07億元 EPS虧0.37元

長榮航空（2618）今公布第三季獲利，累計營收雖然較去年同期下滑49.2%，然而在長榮航積極調整營運策略下，虧損的幅度則比預期小，累計前三季虧損為36.42億元，每股稅後虧損0.75元。市場則認為，第4季長榮航空已經調漲航空貨運價格，再加上，力推客製化包機、包艙、包區服務，特別規劃類出國員工旅遊包機專班，有助於吸引更多獲利不錯的企業一起前加入。

長榮航空第3季單季虧損金額為18.07億元，每股稅後虧損0.37元。法人則認為，長榮航能在只有5架純機的情況下，還能維持小虧，算是全球航空界的奇蹟。以長榮航9月貨運營收依舊維持在42.79億元，年增率96%，然而客運還是僅有7億元，過去客運營收最少要60、70億元，現在只有個位數，就可以看出來航空業的壓力依舊很大。

不過，航空貨攬業者也指出，歐美地區大型通路商急著趕聖誕節前舖貨，搶攻年節商機，再加上蘋果iPhone 12、12 Pro開賣，航空貨運需求更熱，11月航空貨運運價漲幅達35%，中國十一假期後，急單出現，通路業者搶攻聖誕節、新年假期前舖貨，海、空運一起好，市場發生排擠效應，波及到原本想用貨櫃載運的業者，在價差變小下只好回來走空運，使得輸美的運價比預期還暢旺，推估長榮航第4季的虧損有望比第3季縮小。