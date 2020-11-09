崇友10月營收3.36億創次高紀錄，今年前三季EPS 3.22元

崇友（4506）今（9）日公布崇友10月合併營收達3.36億元、年減0.7%，創歷年同期次高；崇友指出，單月營運成長主要受惠國人對於電梯安全意識抬頭，以及維修保養台數在新梯保固期滿後超過八成轉入維保業務，帶動維修保養、汰舊換新業務銷售動能強勁。累計崇友今年前10月合併營收36.89億元、年增6.5%。

今年第3季營收達13.03億元、年增34.01%，稅後純益2.17億元、年增38.8%，每股稅後純益為1.22元；累計崇友今年前三季營收達33.53億元，稅後純益達5.69億元、年增9%，每股稅後純益為3.22元。

崇友表示，集團在新梯業務採取多品牌銷售策略，加上積極拓展中高階自有品牌「堅尼西斯」有不錯的銷售表現，以致帶動崇友在商用案源有不錯的營運動能，不僅第3季受惠高雄光華東路高速電梯大樓、台北健康路高速電梯大樓等大型新梯訂單貢獻，尤其汰舊換新業務隨著政府、民眾對於電梯運行安全的重視，持續保持雙位數成長動能。

崇友指出，第3季台大醫院、淡水民權路大型汰換電梯完工入帳，推升汰舊換新業務占新梯業務營收比重較去年同期的19.45%攀升至41.42%水準，讓業務目標達陣。

崇友表示，第3季在新梯及汰舊換新大型訂單貢獻，進一步帶動銷售業務結構調整，第三季新梯(含汰舊換新)業務、維修保養業務營收比重分別為58.20%、37.05%。由於集團持續對成本、費用控管得宜，第3季整體毛利率、營業利益率分別繳出29%、19.5%水準。