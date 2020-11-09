大魯閣送股東回饋抵用金200元跳 最高拿5萬

大魯閣（1432）表示，為感謝股東長期的支持，將贈送股東回饋抵用金，邀請股東透過下載APP到館體驗，從200元起跳，視持有股數，最高可拿50,000的抵用金。

大魯閣股東最近將陸續收到大魯閣寄出的一封邀請函，提供給每一位股東回饋抵用金，邀請股東到大魯閣旗下的棒壘球打擊場、保齡球、卡丁車、健身房、滑輪場、遊戲愛樂園進行體驗。

大魯閣表示，只要是9月9日有參與大魯閣減資的投資人，就算持有1股，也可以得到200元的回饋抵用金。發放的級距為1股到445股可得200元抵用金，445股到1,000股可得500元抵用金，1001股到2000股可得600元抵用金，最高上限為50,000元抵用金。

大魯閣表示，抵用金可體驗於全國10家大魯閣棒壘球打擊場、4家保齡球館、2間健身房、桃園的大魯閣卡丁車場、16家遊戲愛樂園及台中的打卡熱點ROLLER 186滑輪場。只要是有參與大魯閣減資的股東，可透過下載「大魯閣集團APP」線上領取使用。

大魯閣目前淨值已回到10元以上，近期將可恢復信用交易。10月28臨時股東會也通過以資本公積配發3億元，每股配發4元，11月22日為除息基準日，12月4日為現金股利發放日。

大魯閣表示，自去年起積極整理整頓旗下事業體，並透過財務架構的持續調整，目前已逐步完成。經營績效也逐步展現。7月每股盈餘0.093元，8月每股盈餘0.053元， 9月認列賽道樂園處份獲利，單月每股盈餘達0.827元。