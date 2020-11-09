晶心科10月業績6,667萬元 達歷史次高

嵌入式CPU IP供應商晶心科（6533）於9日公布10月業績，單月合併營收為6,667.7萬元，達歷史次高水準，比9月大增43.8％，年增幅度為29.7％，累計前10月合併營收為3.79億元，年減8.2％。

晶心科日前已公布第3季財報，雖然比第2季小幅回溫，但仍處於虧損狀態，每股淨損0.69元，累計前三季每股淨損1.99元。對於今年整體表現，晶心科總經理林志明指出，希望今年第4季能賺錢，明年轉為獲利局面。

晶心科受到外界矚目的RISC-V業務，已經由簽約授權金貢獻其整體過半業績，林志明表示，預計明年上半就會進一步開始有RISC-V量產權利金貢獻。法人估計，晶心科明年整體RISC-V業績成長幅度上看三成。