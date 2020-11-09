快訊

台華輪停靠高雄港新濱碼頭突傳起火 疏散26人

拜登當選後遲遲未表態 大陸外交部鬆口曝下一步

漢來美食10月營收年增15% 連續4個月創歷史同期新高

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

漢來美食（1268）今（9）日公布10月營收為3.32億元，與上月接近持平，年增15.4%，創同期新高，是自７月起連續4個月業績站上歷史同期高點；累積前10月營收為27.92億元，年減10.6%，衰退幅度較上月持續收斂。

漢來美食表示，下半年營收成長動能來自舊店整修換新、逆勢開展新店及推出平價新品牌餐廳的策略奏效，另外，因應疫情衍生的宅經濟而提前完成布局的電商事業也穩步成長，包含電商產品推動零售業上架等通路都逐漸增加放大。

雖然目前新冠疫情仍然持續影響全球經濟，但因國內疫情控制得宜，因此島內消費熱度不減。10月下旬漢來美食在桃園台茂購物中心新開的片皮鴨專賣店「上菜」，開幕半個多月來，營收及來客數均超越預期，可望在今年為集團挹注不錯的營收和營利，未來也將會以一年一店的進度繼續拓展。

進入11月，漢來美食的電商部也進入新商品上架的倒數階段，包括「來拌麵」的第二支口味胡麻椒香即將加入生產線；連同冷凍熟食的「宅美食」系列將陸續在電商平台上架。

2020年第4季也是年度最後衝刺階段，漢來美食已展開尾牙春酒及明年農曆年的接單工作，最受歡迎的漢來海港餐廳在11月1日開放明年除夕訂位時依舊被快速秒殺，全台7家分店除夕兩輪共4700多個位子，在開放訂位後的1小時左右即被訂滿，而高雄兩個宴會廳近250桌圍爐宴也已逾9成預訂。

漢來美食 營收 電商

延伸閱讀

電商慶20周年 15日三王三后兩天團台北小巨蛋尬聲

漢來美食10月營收年增15% 連續4個月破歷史同期新高

udn買東西雙11 全站送11%購物金 大牌瘋搶111元起

阿里與歷峰合作 斥資11億美元投資名牌電商

相關新聞

不動產業好「薪」情！ 二大產業龍頭薪資行情全都露

房市滾滾燒，也帶動不動產經營業的薪資水準。根據「比薪水薪資查詢平台」所進行的最新數據分析及統計，結果顯示不動產求職市場在...

優質服務再升級 長榮海運第五艘F型新船交付營運

長榮海運（2603）第五艘12,000 TEU級F型船「長裕輪」（Ever Fortune）於10月30日在韓國三星重工...

京站周年慶壓軸 首度推出儲值卡為百貨首見

京站（2942）將於11月18日舉辦周年慶，也是百貨壓軸，總經理柯愫吟表示，為了衝刺第4季業績，今年周年慶預算增加5%，...

半導體材料大廠默克加碼投資 高市允全力協助

德國半導體材料大廠默克宣布加碼投資高雄，分5年擴大位於路竹的高雄廠規模，預計增加40%至50%的產能及人力。經發局今天表...

【良金牧場易主／上】老牌分家戲劇轉折 金門酒糟牛教父丟經營權黯然退出

「金門酒糟牛教父」薛承琛與友人許清時共同創辦的金門牛肉品牌「良金牧場」日前「分家」，原總經理薛承琛與企劃經理薛柔辰父女退出經營，由許清時的兒子許金城接任總經理，震驚地方。

面膜王軒郁前三季賺贏去年全年 第4季業績拚締新猷

軒郁（6703）公告第3季季報，累計前三季合併稅後純益9,692萬元，年增率21.31%，EPS5.57元，超越去年全年...

新冠試劑報喜 尖端醫取得歐盟CE標誌與完成註冊

尖端醫傳喜訊！自行研發的龍隼新冠病毒抗體快篩片，符合歐盟CE認證要求，已完成自我宣告及註冊程序，並取得體外診斷醫療器材(...

陳時中擋查東洋藍委轟撈過界 金管會：資本市場秩序問題

東洋10月12日大肆開記者會宣布向德國藥廠(BNT)爭取到3000萬劑新冠肺炎疫苗的台灣代理權，但11月3日開記者會宣布...

查東洋有無內線交易？黃天牧：2個月提報告

台灣東洋（4105）代理德國BNT新冠肺炎疫苗卡關，今（9）日上午在立法院財委會上，引發多位國民黨立委關切，認為東洋的股...

巨大有望淡季不淡 港系歐系外資調升目標價

自行車製造廠巨大今年第3季每股盈餘新台幣3.95元，創單季新高，外資圈看好淡季不淡，共4家給予加碼、買進與優於大盤評等，...

和大10月營收21個月高點 明年業績估重返成長

汽車傳動系統製造廠和大10月自結合併營收新台幣5.59億元，創21個月來高點；法人估第4季和明年業績重回成長軌道

東陽10月營收14.89億元 營運穩定成長

東陽（1319）2020年10月自結合併營收14.89億元；前10月自結累計合併營收141.16億元。雖然疫情尚未平息，...

熱門新聞

英特爾擴大委外 聯電接大單

仁寶驚爆內部電腦系統中毒

蘋果發現和碩僱工違規行為 暫停與和碩的新業務

劉炯朗逝世 聯電：沒有補選董事計畫、明年全面改選

郭台銘背書 堺工廠聯貸500億日圓

蘋果喊卡業務 和碩：全力滿足法令需求 既有業務不影響

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。