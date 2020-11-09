太景攜手南韓GPCR 簽幹細胞驅動劑及抗生素授權協議

太景*-KY（4157）今（9）日宣布，與韓國生技公司GPCR Therapeutics 公司進行視訊簽約儀式，正式簽署幹細胞驅動劑「布利沙福」全球轉讓，及抗生素新藥太捷信®（奈諾沙星）韓國地區授權協議。

太景表示，GPCR為南韓專注於G蛋白偶聯受體（GPCRs）藥物開發的生技公司，太景授權「奈諾沙星」於南韓的開發及銷售權予GPCR，並將「布利沙福」全球權利轉讓予GPCR，由其進行後續市場開發。在此合約下，太景將獲得GPCR Therapeutics公司股權、簽約金、里程碑款及權利金等收入。

GPCR Therapeutics計畫以「布利沙福」投入癌症精準醫療領域，尤其針對具有CXCR4變異體的癌症患者，結合GPCR及CXCR4抑制劑開發新的治療方式。GPCR Therapeutics發現，許多癌症的CXCR4受體常與某些GPCR受體形成異聚體，產生獨特且強化的信號，過去這類患者屬於難以治療的族群。因此，透過GPCR Therapeutics發展的精準醫療策略，以「布利沙福」雞尾酒療法將有機會克服此難題。

GPCR執行長Dongseung Seen表示，太景具有強大的小分子新藥研發能力，GPCR與太景將成為長期的策略合作夥伴，在雙方共同努力下，未來雙方將成為對抗CXCR4腫瘤藥物的傑出研發者。

太景董事長暨執行長黃國龍指出，與GPCR的合作是太景開發Burixafor的重要進展，布利沙福將能讓更多難以治療的癌症患者受惠；同時，能對抗超級細菌的抗生素將進入南韓市場，符合其未滿足之醫療需求。

太景一步一腳印地拓展商業版圖，持續將產品推向全球，繼10月初完成太捷信加拿大及紐、澳授權案後，接續成功受權南韓，太景海外授權版圖已邁入36個國家。