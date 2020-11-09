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長榮海運第五艘F型新船「長裕輪」交付營運增添新動能

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
長榮海運第5艘12,000 TEU級F型船「長裕輪」(Ever Fortune)於10月30日在韓國三星重工巨濟造船廠交付。長榮海運提供
長榮海運第5艘12,000 TEU級F型船「長裕輪」(Ever Fortune)於10月30日在韓國三星重工巨濟造船廠交付。長榮海運提供

長榮海運第5艘12,000 TEU級F型船「長裕輪」（Ever Fortune）於10月30日在韓國三星重工巨濟造船廠交付，旋即投入亞洲-美國東岸（AUE）航線服務，全新貨櫃輪日前完成寧波及廈門的貨物裝載，將於9日靠泊高雄港作業，隨後將前往香港與鹽田裝運，預計11月13日滿載啟航，協助疏運市場上排隊對待運送的出口貨，隨著新船加入，有助於推升長榮海運12月的營收成績。

長榮海運於2018年向韓國三星重工訂造8艘12,000 TEU級F型貨櫃輪，另與日本正榮汽船簽訂12艘同型新船租約，共計20艘。除了目前投入營運的5艘，今年12月還有1艘新船即將交付，另外14艘預計在2021年底前交船，投入亞洲-北美市場服務。

這艘新船在橫越太平洋，穿越巴拿馬運河之後，預計12月2日彎靠巴拿馬的箇朗貨櫃碼頭，轉運加勒比海地區及南美西岸的貨物，然後沿大西洋岸北上，將防疫生活型態所需的物資及年底傳統銷售旺季的各項商品運抵美東薩凡納、紐約、諾福克、巴爾的摩等港口，讓進口商及零售業者做好準備。

美國進口貨量自今年第三季開始急遽攀升，導致市場運能吃緊。相較於許多航運業者於現貨市場搶租二手船支應艙位需求，長榮海運在船隊規劃上進行超前佈署，今年以來已經陸續投入5艘新造的12,000 TEU級F型貨櫃輪，不但為貨主提供更充足的艙位，更以高效率的服務品質擔綱國際物資疏運的重任。

長榮海運在F型船的設計上導入「智能船舶系統」，並獲得相關船籍協會認可，能夠提供全方位的資訊，讓船員進行最佳航行操作，依據海上天候及海象調整船舶縱傾角度，減少燃油消耗，並規劃到達目的港的最佳航路。

「智能船舶系統」可藉由通訊衛星將數位化的船舶航行數據自動傳輸至公司資料處理中心，透過大數據分析軟體，讓岸端的管理單位即時監控船舶設備的運作及保養情形，也能適時提醒船員依各地區的環保規範更換合規的燃油。

另外，F型船配備環景顯像系統，可將船舶四周的攝影鏡頭結合電腦運算技術，提供比照行車紀錄器與倒車顯影的功能，將周邊的實際影像與環景俯視影像顯示於系統螢幕，不但能夠動態監控鄰近船隻的位置，避免航行意外，並可強化駕駛台的盲區警示，提升靠泊碼頭時的作業安全。

F型貨櫃輪船體長度約334公尺，寬度為48.4公尺，甲板上可裝載19排貨櫃，計12,118 TEU，設計船速達23節，滿載吃水為15.5公尺。船身採用住艙與機艙分離的雙島型（Twin-Island）設計，避免甲板上的貨櫃影響駕駛台視線，減少瞭望死角，並可增加貨物裝載空間，減碳船型能夠降低阻力，提高推進效率，減少燃油消耗及溫室氣體排放；配備脫硫器、除氮氧化物設備、壓艙水處理器、全電動甲板機械、空氣密封式艉軸封、岸電系統等多項環保設施。此外，主機、電機排氣系統加裝觸媒轉換裝置(SCR)減少氮氧化物的排放，是業界少數符合國際海事組織最嚴格的氮氧化物第三階段排放標準(NOx Tier III)的環保船舶。

娛樂室採光明亮且用色活潑，為船員提供優雅而舒適的休憩時刻。長榮海運提供
娛樂室採光明亮且用色活潑，為船員提供優雅而舒適的休憩時刻。長榮海運提供
F型船配備環景顯像系統，除了能夠動態監控鄰近船隻的位置，更可強化駕駛台的盲區警示，提升靠泊碼頭時的安全。長榮海運提供
F型船配備環景顯像系統，除了能夠動態監控鄰近船隻的位置，更可強化駕駛台的盲區警示，提升靠泊碼頭時的安全。長榮海運提供
寬敞的交誼廳配備大尺吋的液晶螢幕，讓船員們在休閒時間得以紓壓同樂。長榮海運提供
寬敞的交誼廳配備大尺吋的液晶螢幕，讓船員們在休閒時間得以紓壓同樂。長榮海運提供
F型貨櫃輪船身採用住艙與機艙分離的雙島型（Twin-Island）設計，可減少瞭望死角，並增加貨物裝載空間。長榮海運提供
F型貨櫃輪船身採用住艙與機艙分離的雙島型（Twin-Island）設計，可減少瞭望死角，並增加貨物裝載空間。長榮海運提供

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