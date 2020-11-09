摩斯漢堡拚數位轉型 安心轉投資安惠資訊

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

安心食品（1259）旗下安惠資訊於今（9）日正式營運，安心食品表示，為更符合當前消費市場趨勢，以3Q創新策略中商品、服務、環境品質思維，積極拓展數位轉型，創立安惠資訊。該公司資本額5,000萬，由安心食品、東捷資訊（6697）、東慧國際顧問以及愛必食公司共同投資。

安心表示，安惠資訊主要提供全方位資訊系統解決方案及周邊軟硬體銷售服務，並運用即時監控、自動點餐（Kiosk）、行動平台（APP）、多元點餐平台、多元支付平台、POS系統、電子看板等產品服務，結合人工智慧AI、影像辨識等知感技術，開發最貼近餐飲零售業需求的客製化系統，協助客戶整合線上與線下各項資訊應用，匯集雲端資料，以達到資源整合最大化。

安心表示，旗下的摩斯漢堡領先業界使用自動點餐設備、送餐機器人陸續導入門市。在2016年推出「MOS Order」App，結合數位訂餐節省消費者等待的時間。近期「MOS Order」App除增設整合自家電動車外送功能、桌邊點餐服務，已串聯四大電子支付系統Line Pay、街口支付、悠遊卡、一卡通等，提供消費者多元的支付方式，以數位方式深化會員經營。

面對龐大多變的數位消費市場需求，安惠資訊正式營運後，預計將全面提升摩斯漢堡科技服務轉型，建置多元數位數據系統，讓科技力再升級。

摩斯漢堡 一卡通

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