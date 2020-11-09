面膜王軒郁前三季賺贏去年全年 第4季業績拚締新猷

軒郁（6703）公告第3季季報，累計前三季合併稅後純益9,692萬元，年增率21.31%，EPS5.57元，超越去年全年水準。另外，公司公告10月營收1.09億元，較去年同期增長27.58%，累計1-10月營收10.39億元，較去年同期成長35.80%，已超過去年全年營收。

軒郁表示，10月旗下高端保養品牌LUDEYA適逢周年慶，業績表現優於預期。「LUDEYA」露蒂雅，連續五年由賈靜雯代言，全系列保養品以「微臻科技」為技術核心，10月在品牌官網舉辦周年慶，首周營收即衝破500萬元。

此外，軒郁第3季財報出爐，累計前三季營收9.31億元，營業毛利6.44億元，毛利率69.22%，營業淨利1.29億元，營益率13.83%，稅前盈餘1.24億元，合併稅後盈餘9,692萬元，年增率21.31%，EPS5.57元。公司表示，展望第4季進入雙11購物狂歡節檔期，業績有望再挑戰營收新高峰。

軒郁除了以多品牌策略深耕美妝保養品市場外，今年因新冠肺炎疫情延燒，帶動保健品市場的業績也逐步加溫，在去年併入的機能保健食品品牌「Simply」新普利宣布邀請楊丞琳擔任夜酵素系列全新代言人，希望擴展品牌知名度，帶動整體通路銷售力道。