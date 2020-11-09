床的世界熱心公益 與書法家於同生共助慈善團體

床的世界（2938）熱心公益，贊助書法家於同生的英文書藝展，即日起在台北蕙風堂藝廊開展，並將提撥盈餘捐助罕見疾病基金會。

床的世界是國內首家掛牌興櫃的專業床墊公司，董事長陳燕飛50年前創業，導入歐美製床理念，將傳統製床手工藝製作，結合自動化科技生產設備，開啟彈簧床在台灣的全新歷史，所生產的「涵碧樓專用床」是市場代表作。

床的世界總經理陳俊傑表示，於同生是國內書法界中生代翹楚，近年囊括中山藝術獎、全國美術展金牌獎、大墩獎等重要獎項，是各項書法大賽的常勝軍。於同生勇於突破傳統，與床的世界不斷創新的高品質企業形象相符，希望拋磚引玉，鼓勵大家支持台灣優秀的藝術創作者，並將愛心傳遞到社會上每一個角落。

床的世界執行副總陳英傑說，藝術家於同生在訪談時明確點出，「書法是用軟毫書寫漢字，而英文書藝則是運用傳統書法的技法與媒材，書寫英文」。這種嘗試，以古典東方的基因，注入西方文字的骨架中，是東西方文化融合、激盪下的全新表現。