快訊

拜登當選影響國際 BBC：中國可能不如想像中開心

中職／要球員記住差一點的痛 周思齊動向暫保密

床的世界熱心公益 與書法家於同生共助慈善團體

經濟日報 / 記者林政鋒／高雄即時報導
床的世界熱心公益，與書法家於同生共助罕見疾病基金會。圖／床的世界提供
床的世界熱心公益，與書法家於同生共助罕見疾病基金會。圖／床的世界提供

床的世界（2938）熱心公益，贊助書法家於同生的英文書藝展，即日起在台北蕙風堂藝廊開展，並將提撥盈餘捐助罕見疾病基金會。

床的世界是國內首家掛牌興櫃的專業床墊公司，董事長陳燕飛50年前創業，導入歐美製床理念，將傳統製床手工藝製作，結合自動化科技生產設備，開啟彈簧床在台灣的全新歷史，所生產的「涵碧樓專用床」是市場代表作。

床的世界總經理陳俊傑表示，於同生是國內書法界中生代翹楚，近年囊括中山藝術獎、全國美術展金牌獎、大墩獎等重要獎項，是各項書法大賽的常勝軍。於同生勇於突破傳統，與床的世界不斷創新的高品質企業形象相符，希望拋磚引玉，鼓勵大家支持台灣優秀的藝術創作者，並將愛心傳遞到社會上每一個角落。

床的世界執行副總陳英傑說，藝術家於同生在訪談時明確點出，「書法是用軟毫書寫漢字，而英文書藝則是運用傳統書法的技法與媒材，書寫英文」。這種嘗試，以古典東方的基因，注入西方文字的骨架中，是東西方文化融合、激盪下的全新表現。

這項名為「於同生英文書藝展、愛的故事」展覽，由新願藝術主辦，床的世界贊助，展期自即日起到11月19日，在台北蕙風堂藝廊開展。

床的世界熱心公益，捐助罕見疾病基金會。圖／床的世界提供
床的世界熱心公益，捐助罕見疾病基金會。圖／床的世界提供

床的世界 書法家

延伸閱讀

2020桃源美展登場 今起於文化局及中壢藝術館展出

林內農會在稻田舉辦書法大賽 米香加書香格外有味

崁頂太子廟熱心公益 淡水區長代頒匾肯定

台南歸仁仁壽宮熱心公益 捐贈打火兄弟救災裝備

相關新聞

和大10月營收21個月高點 明年業績估重返成長

汽車傳動系統製造廠和大10月自結合併營收新台幣5.59億元，創21個月來高點；法人估第4季和明年業績重回成長軌道

東陽10月營收14.89億元 營運穩定成長

東陽（1319）2020年10月自結合併營收14.89億元；前10月自結累計合併營收141.16億元。雖然疫情尚未平息，...

蔡明忠 拚當匯流影視霸主

富邦集團暨台灣大董事長蔡明忠近年積極布局新創，繼將momo購物打造成台灣電商龍頭後，現在又搶進OTT影音平台，更立下my...

電動車平價化 做大商機

台灣汽車零組件廠與特斯拉關係密切，不少供應商從特斯拉發跡就一路合作迄今，隨著特斯拉成為電動車主流，台廠也掌握關鍵製造技術...

上海Tesla在地採購 帶旺台鏈

電動車大廠特斯拉（Tesla）上海廠落實「在地供應」，擴大使用在大陸當地生產的零組件比重，從原本的三成，12月起拉升至1...

OTT影音業者 激戰雙11

OTT影音業者在雙11購物節發動價格戰搶市，愛奇藝不受台灣代理商遭撤風波影響，延續往年慣例，打出年繳999元優惠；台灣大...

尖端醫攻五領域 開花結果

生技中心衍生公司-台灣尖端先進生技醫藥董事長蘇文龍表示，公司創立以來，即鎖定細胞應用為主軸，至今在食安檢測、毒品檢驗、幹...

尖端醫發展細胞治療 成效佳

近年來，尖端醫積極投入自體細胞治療領域的開發，然而，除了自體細胞的發展外，也正積極為異體細胞製劑的發展做準備。異體細胞製...

尖端醫新冠快篩試劑 快量產了

今年8月下旬，尖端醫對外宣布，正式跨入新冠病毒抗原檢測快篩試劑市場，除了通過國防醫學院預醫所活病毒驗證，將向食品藥物管理...

點子農場／蘇活效應的完美解方

在他所經營的藝廊裡聊天，沒落的鹽埕區的夜裡，整條黑暗的街區只有我們所在的這個店面燈火通明。

經濟選書／黃金溫度計

紐約聯邦準備銀行永遠不缺現金，因為它需要多少鈔票都可以自己印，然而它的黃金可能用完。

智慧經營／林聰麟 農家子弟打下代銷江山

上揚國際是房屋代銷業南霸天，近五年賣屋1,200億元，今年銷量上看5,000戶，年增高達56%，為房市重要推手。今年9月...

熱門新聞

英特爾擴大委外 聯電接大單

拜登入主白宮 台灣太陽能廠樂觀後市

郭台銘背書 堺工廠聯貸500億日圓

台幣強勢 走自己的路

上海Tesla在地採購 帶旺台鏈

聯電三階段轉型 助攻獲利

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。