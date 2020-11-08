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田中馬拉松第九回合 泰山總動員

經濟日報 / 記者黃淑惠/即時報導
泰山企業董事長詹逸宏（右2）表示,在地企業當然支持在地好事。圖／泰山提供
泰山企業董事長詹逸宏（右2）表示,在地企業當然支持在地好事。圖／泰山提供

田中馬拉松今年第九年，配合防疫狀況的評估，啟動時間雖然向後推延，仍然準時依慣例在11月第二個星期天起跑，年年支持田中馬拉松的泰山企業志工群，週六一早進到現場準備補給用品，佈置場地，準備迎接選手來到田中。

泰山志工團今年人人配合大會要求量額溫、載口罩、酒精淨手後，才進入賽道和主會場，人人手上都有一個健康印，感受到田中馬的用心和戰戰兢兢。

今年受疫情影響，贊助廠商也有小幅調整，泰山企業是少數從第一年就不缺席田中馬拉松的主力贊助廠商。

泰山企業董事長詹逸宏表示，「在地企業當然支持在地好事，我們招待來到田中的客人，和鄉親把家裡好料奉上盛情款待的心情一樣，共襄盛舉。我覺得這份眾人的力量集合起來非常感人，每年參與的重點就是享受這些鄉親不分你我、無論老少都傾巢而出的那股熱情，尤其泰山同仁愈跑愈健康，都能跑在我前面還回頭來為我加油陪跑，助我完賽，這真的是雙贏。」

泰山企業總經理詹景超跑遍全台各大小賽事，也是泰山的鐵人代表，他表示，「第九年的田中馬受多少疫情影響，今年我們績效在疫情中仍然穩定，九年的慢跑文化也讓今年同仁帶親友路跑超過100人，加上志工團就將近180位。希望社會正面的能量可以擴散，就像我跑田中馬看見眾人力挺創造多次的內心澎湃感受，每一個小小的正能量就集成一股大力量，成就一個難忘的好賽事。」

田中馬拉松第九回合  泰山滿滿人情味補給不缺席。圖／泰山提供
田中馬拉松第九回合  泰山滿滿人情味補給不缺席。圖／泰山提供

泰山企業 疫情 馬拉松

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