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台康乳癌生物相似藥 受試者完成手術前治療及腫瘤切除

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

台康生技（6589）今（8）日公布，該公司發展的乳癌生物相似藥EG12014 ，已完成最後一位受試者新輔助性治療（neoadjuvant therapy）及腫瘤切除，後續將完成所有人體三期受試者病理切片之主要療效評估（pCR），這項藥物預計明年首季解盲。

台康表示，接下來EG12014可與原廠羅氏（Roche）的賀癌平（Herceptin）確認統計上之生體相等性。台康生技EG12014及EGI014國際多國多中心第三期臨床試驗已於今年3月25日完成807位受試者收案。

台康在去年4月與全球學名藥及生物相似藥大廠Sandoz AG簽訂乳癌生物相似藥EG12014台灣及大陸以外之全球專屬授權銷售合約，簽約金及里程碑金額總計達7,000萬美元，另有產品上市後的銷售分潤。

台康繼去年6月份收到簽約金500萬美元外，陸續依授權合約達成第一至第三階段生物相似藥授權里程碑。這些階段里程碑已依會計準則逐期認列營收，對於公司營運與後續開發都有雙重實質效益。

台康是目前在台灣第一家，也是唯一一家將研發中生物相似藥成功授權給國際大藥廠的生技公司，且台康負責承接藥品上市後之生產並享有授權區域之銷售分潤，除自身在生物相似藥品研發能力及生產能力外，結合與Sandoz AG在全球生物藥品滲透市場及銷售能力的合作下，台康生技未來的發展十分值得投資人的期待。

台康生技

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