預售屋消費糾紛倍增 建商逾期交屋229天只願賠1台電視

台中市今年房市熱絡，預售屋買賣爭議也倍增。台中市法制局統計，今年至10月底，預售屋消費爭議共受理112件，較去年同期60件，增加近1倍。主要爭議包括「逾期交屋」、「交屋保留款額度不足房地總價5％」、「解除契約定金返還爭議」、「施工瑕疵」、「外水外電或天然氣管線費用負擔爭議」、「廣告不實」。

台中市代銷公會理事長蘇興民說，新冠疫情上半年建商對推案觀望，下半年預售屋推案量暴增，比去年同期增加近3成。

台中「逾期交屋」爭議受理26件是同一家建商，遲延交屋229日，依定型契約買方可請求應按已繳價金，每日萬分之5計算遲延利息賠償，每戶應賠32萬元，消保官調解2次，第一次建商只願意賠各戶一台電視，第二次調解每戶賠6萬，消費者認為應照契約走，最後調解不成已走上法院。

今年至10月，交屋保留款不得低於房地總價款的5％爭議有23件。

台中市法制局長李善植指出，消費者多數不懂法律，房屋買賣、租屋這類交易政府有公版定型化契約，保障消費者權益，並規定「應記載及不得記載事項」。