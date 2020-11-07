聽新聞
test
0:00 / 0:00
預售屋消費糾紛倍增 建商逾期交屋229天只願賠1台電視
台中市今年房市熱絡，預售屋買賣爭議也倍增。台中市法制局統計，今年至10月底，預售屋消費爭議共受理112件，較去年同期60件，增加近1倍。主要爭議包括「逾期交屋」、「交屋保留款額度不足房地總價5％」、「解除契約定金返還爭議」、「施工瑕疵」、「外水外電或天然氣管線費用負擔爭議」、「廣告不實」。
台中市代銷公會理事長蘇興民說，新冠疫情上半年建商對推案觀望，下半年預售屋推案量暴增，比去年同期增加近3成。
台中「逾期交屋」爭議受理26件是同一家建商，遲延交屋229日，依定型契約買方可請求應按已繳價金，每日萬分之5計算遲延利息賠償，每戶應賠32萬元，消保官調解2次，第一次建商只願意賠各戶一台電視，第二次調解每戶賠6萬，消費者認為應照契約走，最後調解不成已走上法院。
今年至10月，交屋保留款不得低於房地總價款的5％爭議有23件。
台中市法制局長李善植指出，消費者多數不懂法律，房屋買賣、租屋這類交易政府有公版定型化契約，保障消費者權益，並規定「應記載及不得記載事項」。
李善植說，若建商想規避契約會另與消費者簽「個別磋商條款」，就像租屋定型契約，房東額外手寫不能養寵物、室內不能烹飪的個別條款。若建商在定型契約上以手寫，把交屋保留款不得低於房價款5％修改成現金或數字，要求消費者簽名，一定要特別謹慎，很容易導致後續交屋糾紛，調解或上法院都是徒增困擾。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言