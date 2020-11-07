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預售屋消費糾紛倍增 建商逾期交屋229天只願賠1台電視

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
疫情衝擊，今年國人熱錢湧入房市。台中市法制局統計至10月底，今年預售屋消費爭議就有112件，相較去年同期預售屋消費申訴案60件，增加近1倍。（照片為示意圖，非新聞事件當事者 ）。記者喻文玟／攝影
疫情衝擊，今年國人熱錢湧入房市。台中市法制局統計至10月底，今年預售屋消費爭議就有112件，相較去年同期預售屋消費申訴案60件，增加近1倍。（照片為示意圖，非新聞事件當事者 ）。記者喻文玟／攝影

台中市今年房市熱絡，預售屋買賣爭議也倍增。台中市法制局統計，今年至10月底，預售屋消費爭議共受理112件，較去年同期60件，增加近1倍。主要爭議包括「逾期交屋」、「交屋保留款額度不足房地總價5％」、「解除契約定金返還爭議」、「施工瑕疵」、「外水外電或天然氣管線費用負擔爭議」、「廣告不實」。

台中市代銷公會理事長蘇興民說，新冠疫情上半年建商對推案觀望，下半年預售屋推案量暴增，比去年同期增加近3成。

台中「逾期交屋」爭議受理26件是同一家建商，遲延交屋229日，依定型契約買方可請求應按已繳價金，每日萬分之5計算遲延利息賠償，每戶應賠32萬元，消保官調解2次，第一次建商只願意賠各戶一台電視，第二次調解每戶賠6萬，消費者認為應照契約走，最後調解不成已走上法院。

今年至10月，交屋保留款不得低於房地總價款的5％爭議有23件。

台中市法制局長李善植指出，消費者多數不懂法律，房屋買賣、租屋這類交易政府有公版定型化契約，保障消費者權益，並規定「應記載及不得記載事項」。

李善植說，若建商想規避契約會另與消費者簽「個別磋商條款」，就像租屋定型契約，房東額外手寫不能養寵物、室內不能烹飪的個別條款。若建商在定型契約上以手寫，把交屋保留款不得低於房價款5％修改成現金或數字，要求消費者簽名，一定要特別謹慎，很容易導致後續交屋糾紛，調解或上法院都是徒增困擾。

疫情衝擊，今年國人熱錢湧入房市。台中市法制局統計至10月底，今年預售屋消費爭議就有112件，相較去年同期預售屋消費申訴案60件，增加近1倍。（照片為示意圖，非新聞事件當事者 ）。記者喻文玟／攝影
疫情衝擊，今年國人熱錢湧入房市。台中市法制局統計至10月底，今年預售屋消費爭議就有112件，相較去年同期預售屋消費申訴案60件，增加近1倍。（照片為示意圖，非新聞事件當事者 ）。記者喻文玟／攝影

建商 預售屋 租屋

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