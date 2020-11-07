師子王藝術分享公司成立 成為培養青年創作先驅

隨著科技發展和疫情衝擊，線上藝術平台成為當前重要趨勢。台師大新創控股公司今天正式成立獨資子公司「師子王藝術分享股份有限公司」，並由台灣藝術大學前校長黃光男出任董事長，期能發掘並扶植年輕藝術家，成為台灣培養青年創作的先驅者。

「台師大新創控股公司」是由台師大前校長張國恩於2018年籌設，台師大全國校友總會理事長、金仁寶集團董事長許勝雄擔任首任董事長，號召企業界及校友成立國內大學第一家產學合資投資控股公司，推動校內師生的研發成果商業化，輔導師生的創意可產生最大效益，並帶領學校新創團隊邁向國際市場。

許勝雄表示，年輕藝術家往往因為受經濟的影響，無法順利的專心創作，如今師子王藝術分享公司成立，期許能培養新銳藝術家、打造全民美學，以及實現企業社會責任，創造學校、民眾、藝術家以及企業四贏的局面。

在現任校長吳正己繼續支持下，將台師大的新創能量與產業結合，除了培養學生實務經驗，也提高校園創業的成功率，形成永續經營的正循環。而師子王藝術分享公司正延續這項傳統，台師大不僅培育年輕藝術家，更是讓藝術回歸生活。

經過一年多籌畫，師子王藝術分享公司啟動三大營運方向，期望對台灣藝術市場注入活絡的因子，促使年輕藝術家擁有創作的生命力。

（一）設立藝術入口網站「artsharing 1313藝享網」，以藝術分享的概念，由藝術家分享、發表原創作品，免費邀約畫廊、畫會設立專屬網頁，室內設計師分享畫作空間設置案例;並設置多國語系，協助台灣藝術家行銷推向國際。透過第三方金流保障交易安全，無論買畫、賣畫、欣賞畫，artsharing 1313藝享網都可以滿足藝術愛好人士的期待。

（二）創新的藝術策展與策略分潤服務，只要用較少的租金，讓全民都能夠欣賞到原創藝術品，讓藝術不再遙不可及。這是一個加速藝術作品流通的設計，讓更多民眾可接觸到不同的藝術，推廣全民美學。

（三）師子藝術中心是高品質的專業藝術平台，目前為專職經營台師大師生作品，並透過資深藝術家的引領，發掘並扶植年輕藝術家，形成台灣一股藝術軟實力的活水能量。