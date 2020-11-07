「韓國想見你」台中&台北快閃趴登場 網路活動玩很大

韓國觀光公社台北支社【韓國想見你】系列活動-大邱·務安台中快閃趴，今（7）日起一連兩天在台中新光三越與大遠百中間廣場率先登場，台北場則訂14日接棒；現場活動好吃、好玩，網站闖關還有機會抽中大獎。

這次【韓國想見你】系列活動，11月以大邱、務安二城市為主題，推出快閃趴和網路活動。即日起至12月3日以前，只要到活動網站參加闖關遊戲或填寫問券的消費者，都有機會參加抽獎拿掃地機器人、藍芽耳機、咖啡券等808項好禮。

更特殊的是，韓國觀光公社帶領大邱廣域市駐台觀光推廣辦事處、大韓航空、韓亞航空、德威航空、真航空、濟州航空等，共同舉辦大邱･務安台中＆台北快閃趴活動。

台中場活動時間：11月7日至8日連續兩天下午1點至晚上8點，地點在台中新光三越、大遠百中間廣場；台北場活動時間：11月14至15日兩下午1點至晚上8點，活動地點在台北西門町紅樓北廣場。

台中首場快閃趴，現場介紹如何利用大邱、務安機場順遊大邱廣域市＆慶尚北道、暢遊光州廣域市＆全羅南道，為疫後的韓國之旅預先暖身。

除此之外，民眾還能體驗換穿韓服，與大邱、務安知名景點拍照打卡；也可憑活動入口登機證，兌換炸雞、年糕，品嚐韓食。舞台區則有精彩的韓國大頭娃娃KPOP舞蹈表演、韓國傳統舞蹈「杖鼓」表演，以及偽出國拍貼機等設施。

韓國觀光公社台北支社代支社長姜性在表示，台灣民眾已經非常熟悉首爾、釜山、濟州這三個地方的風光，但韓國還有很多具地方特色的旅遊目的地，而且還可以從台灣直飛到各個城市。

特別是通過大邱、務安國際機場，可以直達完整保存韓國傳統文化原型的慶尚北道、美味之鄉全羅南道。

姜性在表示，雖然現在無法出國，但希望藉由此次活動，讓台灣民眾感受韓國地方城市的魅力，也希望大家疫後有機會可以利用大邱或務安機場實際走訪韓國，感受更多不一樣面貌的韓國。

姜性在指出，大邱是韓國第四大城，兼具美食、文青、時尚之美的都市，由此地出發可順遊慶尚南北道風光秀麗的地區，縱橫韓國各時代文化遺產。

自古以來，大邱一直是慶尚北道的中心，也是一座充滿熱情的城市。總是燈火通明的東城路商圈，象徵著大邱的繁榮；如果想更了解大邱，不妨漫步於有豐富古蹟的大邱近代街區，每年夏天舉辦的大邱炸雞啤酒節，則展現了大邱的美味與活力。

從大邱出發，能夠輕易抵達慶尚北道的城市。鄰近的慶州，是千年新羅時代遺跡滿布的歷史遺址區，安東河回村則是朝鮮時代統治階層「兩班」居住的文化留存地，兩者皆被登載為UNESCO世界文化遺產。

務安為全羅道的重要門戶，距離光州廣域市僅有一小時車程。務安所處的全羅南道，擁有得天獨厚的自然環境與保存得宜的傳統，若想品嚐韓食的真味、來場韓式的味覺旅行，那務必得走一趟全羅南道，在這隨意走進一間餐廳，擺在桌上的小菜之豐富，絕對會讓人聯想到滿漢全席。

同時，全羅南道有世界五大沿岸濕地之一的順天灣、寶城茶園等綠色生態資源；光州則是代表性的文化與藝術城市，以豐富的文化交流空間與藝術活動聞名。