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大城營建機構「第一屆好運大城盃網球錦標賽」登場

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
大成希望透過各種不同類型活動，讓球友享受比賽。記者宋健生/攝影
大成希望透過各種不同類型活動，讓球友享受比賽。記者宋健生/攝影

大城營建機構跨越30，今（7）日在台中國際網球中心舉辦「第一屆好運大城盃網球錦標賽暨推廣活動」，活動內容有精彩的男子單打錦標賽，還有網球體驗課程，吸引300多人熱情參與。

今天也邀請到職業選手駱建勛與林維德，以活力熱血的表演賽，為好運大城盃揭開序幕。

大城營建機構特助賴亮成表示，大成希望透過各種不同類型活動讓球友享受比賽、讓大眾一同了解網球，也為大家帶來更豐富、健康的北屯生活圈。

他強調，大城多元化活動，凝聚了住戶的認同感與歸屬感，尤其透過網球有來有往的協調互動，可以激發不一樣的生活火花，創造更豐富、健康的生活型態與幸福價值。

大城深耕廍子地區洞悉區段發展，深諳土地的紋理、懂得人情的交流，超越30週年，除了建築工藝的躍升，更致力於經營美好社區生活體驗。

目前，大城在北屯10期及廍子地區，10年來累計推出16案、超過2,000戶住家。另外，今年初公開的「四月泊樂」，規劃176戶住家、總銷13億元，標榜位於國際網球中心第一排，已全數完銷；最新推出「大城11月」，規劃132戶、總銷15億元，預約開賣已破四成。

賴亮成說，大城在社區經營方面，不但導入餐廳商家優惠聯名的「大城小食光」，特約優質店家集結日常食尚；《大城小事》則透過多元化活動營造人文質感社區，引進高雄神諭咖啡團隊進駐社區接待中心，帶來貼近生活的新購屋經驗。

大城營建機構一直以來專注做好建築，賴亮成提到，大城「四月泊樂」圓滿完銷，近日位於軍福九路的新案「大城11月」，規劃均質純粹3房產品，未來期待有更多家庭一起加入，共同創造獨特的大城生活美學。

駱建勛(右)與林維德(左)以活力熱血的表演賽，為好運大城盃揭開序幕。記者宋健生/攝影
駱建勛(右)與林維德(左)以活力熱血的表演賽，為好運大城盃揭開序幕。記者宋健生/攝影
大城營建機構特助賴亮成(中)與職業選手駱建勛(左)與林維德(右)合影。記者宋健生/攝影
大城營建機構特助賴亮成(中)與職業選手駱建勛(左)與林維德(右)合影。記者宋健生/攝影
大城營建機構在台中國際網球中心舉辦第一屆好運大城盃網球錦標賽暨推廣活動。記者宋健生/攝影
大城營建機構在台中國際網球中心舉辦第一屆好運大城盃網球錦標賽暨推廣活動。記者宋健生/攝影

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