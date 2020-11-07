大城營建機構「第一屆好運大城盃網球錦標賽」登場

大城營建機構跨越30，今（7）日在台中國際網球中心舉辦「第一屆好運大城盃網球錦標賽暨推廣活動」，活動內容有精彩的男子單打錦標賽，還有網球體驗課程，吸引300多人熱情參與。

今天也邀請到職業選手駱建勛與林維德，以活力熱血的表演賽，為好運大城盃揭開序幕。

大城營建機構特助賴亮成表示，大成希望透過各種不同類型活動讓球友享受比賽、讓大眾一同了解網球，也為大家帶來更豐富、健康的北屯生活圈。

他強調，大城多元化活動，凝聚了住戶的認同感與歸屬感，尤其透過網球有來有往的協調互動，可以激發不一樣的生活火花，創造更豐富、健康的生活型態與幸福價值。

大城深耕廍子地區洞悉區段發展，深諳土地的紋理、懂得人情的交流，超越30週年，除了建築工藝的躍升，更致力於經營美好社區生活體驗。

目前，大城在北屯10期及廍子地區，10年來累計推出16案、超過2,000戶住家。另外，今年初公開的「四月泊樂」，規劃176戶住家、總銷13億元，標榜位於國際網球中心第一排，已全數完銷；最新推出「大城11月」，規劃132戶、總銷15億元，預約開賣已破四成。

賴亮成說，大城在社區經營方面，不但導入餐廳商家優惠聯名的「大城小食光」，特約優質店家集結日常食尚；《大城小事》則透過多元化活動營造人文質感社區，引進高雄神諭咖啡團隊進駐社區接待中心，帶來貼近生活的新購屋經驗。