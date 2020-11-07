貿協南臺灣辦論壇 探討臺灣醫療服務國際行銷策略

由衛福部指導，外貿協會偕同我國中南部醫療院及台灣私立醫療院所協會，於11月6日在高雄舉辦「臺灣國際醫療再出發」院長論壇，盼藉此活動進一步探討臺灣健康產業及醫療服務國際行銷策略及建議。

論壇與會者包括高雄醫學大學附設醫院（中和、小港及大同分院）、高雄榮民總醫院、高雄長庚紀念醫院、嘉義長庚紀念醫院、奇美醫院、義大醫院、大林慈濟醫院、童綜合醫院、高雄市立聯合醫院、台南新樓醫院、藝群皮膚科集團、欣向美牙醫等14家醫療院所院長級代表出席。

外貿協會董事長黃志芳表示，臺灣擁有世界等級的健保制度及優質的醫療服務，舉世聞名，國際友人皆表示，臺灣醫療服務水準性價比值破表；且今年受新冠病毒疫情影響，產業被迫加速數位轉型及遠距醫療的發展，加上「今年為5G元年，透過物聯網及5G應用可加速醫療服務普及，同時這也是臺灣最好的契機，藉這次活動菁英齊聚，凝聚南臺醫療能量，讓臺灣醫療國際再出發在全球持續發光發熱。」

論壇三大主軸包括：如何以特色醫療服務推廣國際醫療、如何結合智慧醫療推廣國際醫療、如何透過國際醫療推動地方產業發展。

針對臺灣特色醫療部分，義大醫院院長杜元坤現場透過簡報介紹該院的特色醫療，獨步全球的細胞衍生物療法及外泌體療法，並希望把這技術分享給全球，「把希望給絕望的人，臺灣無癱瘓，世界站起來。」