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寒冬送暖！台灣高鐵「捐血傳愛」點亮生命美好

經濟日報 / 記者楊文琪/台北即時報導
高鐵台北站接力舉辦捐血活動。圖／台灣高鐵公司提供
高鐵台北站接力舉辦捐血活動。圖／台灣高鐵公司提供

每到歲末寒冬，總是血庫拉警報的時節。台灣高鐵公司（2633）為善盡企業社會責任，以實際行動落實在地關懷，規劃「寒冬送暖 捐血傳愛」公益活動，昨（6）日舉行高鐵台北站場次。活動一開始就有高鐵員工及許多旅客熱情響應，更有民眾看到新聞報導及網路的活動資訊，專程前往熱血相挺。此次活動從早上到傍晚統計共有290人參與，總計募集410袋熱血，一舉突破台北站舉辦捐血活動以來的新紀錄，也讓高鐵愛心列車停靠台北站獲得滿滿感動，持續往下一站感受台灣人的熱血活力。

台灣高鐵「寒冬送暖 捐血傳愛」公益活動，自10月23日於高鐵總公司（南港軟體園區）起跑，透過各站接力的方式，在沿線11個車站巡迴舉辦，昨（6）日在高鐵台北站的活動也圓滿完成。為感謝捐血人的熱情參與，完成捐血的民眾，捐血後皆可獲得精美「高鐵造型三合一無針訂書機」禮物一份。參與捐血的洪小姐表示，「高鐵每年舉辦捐血活動，不畏風雨一定都來報到，能夠將自己的心意幫助到需要幫助的人，也是在做好事，讓生命中增添美好時刻」。

高鐵台北站表示，「寒冬送暖 捐血傳愛」活動自2012年舉辦以來，今年已邁入第9年，每年舉辦都受到員工、旅客、台北車站相關單位的大力支持，今年受COVID-19（新冠肺炎）疫情影響，每袋熱血更顯彌足珍貴，台灣高鐵公司希望藉由接續舉辦12場捐血活動，紓緩每年農曆年節前夕各地用血需求偏高的壓力，更讓時速300公里的高鐵列車，不僅傳遞旅運的速度，更加滿載愛心與溫暖，讓台灣高鐵不僅是安全、便利、舒適、準點的運具，更是「引領進步、創造美好的生活平台」！

捐血 公益活動

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