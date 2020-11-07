送房產上門卻不敢收 觀光局撤銷撥用北投華僑會館

位於新北投溫泉區的華僑會館，2018年底財政部國產署有償撥用給交通部觀光局，但因建物老舊，漏水狀況嚴重，建物維修需斥資二、三億元，在觀光發展基金已將見底，觀光局財務困窘，加上建物撥用目的為研訓中心，釋出招商的吸引力不足，觀光局日前發函給國產署撤銷撥用，為一宗罕見的別人送房產上門卻不敢收的奇特案例。

觀光局低調表示，新北投的華僑會館收回後，曾派員偕同建築師前往實地勘查，雖然面積多達4,400多坪，但建物老舊、漏水嚴重，要大規模整修的話，所費不貲，而且除了修繕費，還要支付管理費、溫泉使用費。

官員說，由於該建物撥用目的是公共使用的研訓中心，並非單純的溫泉旅館，經詢問潛在投資人，採ROT（整建、營運、移轉）或OT等方式給業者經營，都沒有業者表達接收意願。在觀光局公務預算有限、觀光發展基金又因疫情影響即將用罄下，只得還給國產署，由其重新規畫如何做更好的利用。

對於觀光局發函撤銷撥用華僑會館，國產署署長曾國基證實，確實已於近日收到觀光局的函，既然他們不要就收回來，原本內政部有意接收後作為社會住宅，但該建物位於溫泉區，改建為社宅有些可惜了，因此，未來應該會規劃採設定地上權的方式公開招商，給投資廠商打掉重蓋為溫泉旅館。

據指出，華僑會館的前身是日治時期總督府專屬的溫泉招待所，也曾是國父孫中山獨子孫科在台行館，國民政府遷台後，作為接待外賓的專屬招待所，後由僑委會接手並改建為地上7層、地下3層的建築物，建物及附屬建物總面積達4.441.3坪，於1998年完工。

當年以接待華僑為主，2007年委由民間經營，改名「龍邦僑園會館」，業者耗資數千萬元進行整修裝潢，2009年底正式對外營運，一般民眾都可以入住、泡湯及享用美食，後因經營不佳被僑委會收回，由於僑委會本身使用需求也大幅降低，故交由國產署管理。觀光局前局長周永暉意欲要一個訓練中心，積極向國產署爭取撥用，2018年底觀光局正式取得華僑會館管理權。