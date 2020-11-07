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迎台商回流擴廠潮 台中這5招產業投資勇冠6都

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市政府盤點各工業區土地，利用公有地園區開發協助解決產業「缺地」問題，圖為台中精密機械科技創新園區目前開發第三期。圖／台中市政府提供
台中市政府盤點各工業區土地，利用公有地園區開發協助解決產業「缺地」問題，圖為台中精密機械科技創新園區目前開發第三期。圖／台中市政府提供

台中擁有大肚山60公里黃金縱谷，是精密機械重鎮，在中美貿易戰爭後，台商回流覓地，中部科學園區、台中工業區與精密科學園等供不應求，廠商「排隊」待審。台中市經發局說，台中市府從市長盧秀燕上任來，積極協助廠商，市府透過公有地園區開發等五策略，今年上半年創造產業投資金額勇冠六都。

台中市經發局說，策略一「利用公有地園區開發」，包含太平產業園區、潭子聚興產業園區、豐洲科技工業園區二期、大里夏田產業園區、擴大神岡都市計畫產業園區及精密機械科技創新園區三期，另外，烏日溪南產業發展特定區規劃案及新訂大里塗城都市計畫，開發完成後共可提供528.21公頃土地。

策略二「協助民間產業小區開發加速」，力挺民營公司報編開發30公頃以下的園區，目前核定太平、后里、神岡、烏日等4區，總面積33.24 公頃；申請中5處，合計面積65.74公頃。

策略三「輔導工廠業者利用毗連非都市土地」，從去年到7月底，成功輔導並核定三久公司等共5家廠商，增加近3萬平方公尺的產業用地，預計引進投資金額超過10億元，增加225個就業機會。

策略四為「非都市土地整體開發工業園區廠房立體化」方案，提供傳統製造業廠房更新及「向上長高」的機會，目前已有三案申請中。市府將透過服務窗口專線(04-23599102分機104)提供在地廠商申請立體化諮詢及預審服務，全力協助中小企業解決土地使用效率及廠房擴建更新問題。

經發局說，第五個策略是成立招商工作小組，此外，為促進台中市招商引資、經濟發展，並輔導需地廠商順利完成用地變更作業，並召開「招商投資障礙排除協調會議」透過密集會議、跨平台協調、現地會勘訪視、專人協助診斷問題、逐案列管，協助廠商釐清相關法令爭點排除投資障礙。

台中市政府盤點各工業區土地，利用公有地園區開發協助解決產業「缺地」問題，圖為台中精密機械科技創新園區目前開發第三期。圖／台中市政府提供
台中市政府盤點各工業區土地，利用公有地園區開發協助解決產業「缺地」問題，圖為台中精密機械科技創新園區目前開發第三期。圖／台中市政府提供

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