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預售屋都還在蓋 2年轉單賺400萬

聯合報 / 記者程平／台北即時報導

預售屋交易成為今年房價上衝主力，雖然政府已經開始針對紅單交易祭出重罰手段，但興建中預售屋轉手獲利也十分驚人。有新北市河岸宅，短短不到二年的時間，第一手買方出脫換約後，竟然獲利超過400萬。

這間位在新北市江翠北重劃區的河岸景觀宅，由於是知名建商的作品，因此二年前在預售時就未演先轟動，當時能面河的物件成交價就逼進50萬。二年下來，江翠北新案已有多筆衝上每坪6字頭，有些高樓層房型更已見7，這個二年前就開賣的河岸宅，當然跟著水漲船高。

據了解，這個社區最近成交一個案子，由於是相對小坪數的設計，因此建商的規劃並沒有面河，但轉手後總價一口氣多了400多萬。有其他已購客雖然樂見自己眼光好，身價暴漲，但也不解，為什麼會長那麼多?

距離江翠北不遠的土城暫緩重劃區，漲幅同樣不可小覷。有民眾在二年前看好該區的未來性，有土城醫院、影城商場，還有捷運板南線、萬大線二期交會，當時以每坪近39萬元進場，買進一間25坪的案子。沒想到一個多月前出脫，每坪漲了6萬，等於一坪45萬，比同區新案還高。

紅單交易漲幅也同樣驚人。新北三峽北大一個建案，今年上半年推出時基地還是一片荒蕪，消費者登門詢問，接待人員說78戶僅剩一間店面和一間三房物件，原本以為是銷售話術，但沒想到消費者經過街口的仲介，已經有4戶在轉售。

這個建案，當初一張紅單，成交大約一坪26、27萬，轉一手到仲介，開價已經飆到36萬。但不到一年，陸續有更多的案件釋出，目前已經有開價突破4字頭。別以為漲勢就這樣而已，同一建商也拿下緊鄰的一塊地，位置條件更加，消費者私下詢價，每坪開價已經從43萬起跳。

建商 重劃區

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