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貿協南臺灣辦論壇 探討臺灣醫療服務國際行銷策略

聯合報 / 記者鄒秀明╱台北即時報導
外貿協會偕同我國中南部醫療院及台灣私立醫療院所協會，於今(6)日在高雄辦理「臺灣國際醫療再出發」院長論壇。(貿協提供)
外貿協會偕同我國中南部醫療院及台灣私立醫療院所協會，於今(6)日在高雄辦理「臺灣國際醫療再出發」院長論壇。(貿協提供)

由衛福部指導，外貿協會偕同我國中南部醫療院及台灣私立醫療院所協會，於11月6日在高雄舉辦「臺灣國際醫療再出發」院長論壇，盼藉此活動進一步探討臺灣健康產業及醫療服務國際行銷策略及建議。

論壇與會者包括高雄醫學大學附設醫院（中和、小港及大同分院）、高雄榮民總醫院、高雄長庚紀念醫院、嘉義長庚紀念醫院、奇美醫院、義大醫院、大林慈濟醫院、童綜合醫院、高雄市立聯合醫院、台南新樓醫院、藝群皮膚科集團、欣向美牙醫等14家醫療院所院長級代表出席。

外貿協會董事長黃志芳表示，臺灣擁有世界等級的健保制度及優質的醫療服務，國際友人皆表示，臺灣醫療服務水準性價比值破表；且今年受疫情影響，產業被迫加速數位轉型及遠距醫療的發展，加上「今年為5G元年，透過物聯網及5G應用可加速醫療服務普及，同時這也是臺灣最好的契機，藉這次活動菁英齊聚，凝聚南臺醫療能量，讓臺灣醫療國際再出發在全球持續發光發熱。」

論壇三大主軸包括：如何以特色醫療服務推廣國際醫療、如何結合智慧醫療推廣國際醫療、如何透過國際醫療推動地方產業發展。黃志芳強調，外貿協會將積極盤點資源，規劃臺灣醫療產業生態系地圖，並建置國際平台行銷、推廣臺灣國際醫療服務。

針對臺灣特色醫療部分，義大醫院院長杜元坤現場透過簡報介紹該院的特色醫療，獨步全球的細胞衍生物療法及外泌體療法，並希望把這技術分享給全球，「把希望給絕望的人，臺灣無癱瘓，世界站起來。」

高雄醫學大學附設醫院大同分院院長黃志富表示，人才培養、政府支持，產官學合作，對內、對外加強宣傳以及公共衛生政策等因素皆須全盤納入考量。

藝群皮膚科集團院長王正坤表示，臺灣擁有優質的醫療服務，透過國內外宣傳，推廣特色醫療，並配合外貿協會海外行銷活動推廣，把臺灣醫療服務推向國際，如此亦可嘉惠國內週邊觀光產業發展。

高雄醫學大學附設醫院小港分院院長郭昭宏表示，透過外貿協會蒐集海外關鍵資料，譬如哪些國家病源特別多，加強推廣，並進行跨領域結合。

針對如何結合智慧醫療作國際行銷，高雄醫學大學附設醫院中和分院主任張乃千指出，該院運用科技，以病人為中心發展出相應的照護服務模式；並在今年運用視訊方式與WHA、哈佛等海外機構交流。

此外，嘉義長庚紀念醫院院長楊仁宗提出，針對重點市場進行分析，採取「一中心一特色」方式聚焦。此外，高雄榮民總醫院主任任振輝建議政府應提供一平台，協助有志發展智慧醫療的相關業者進行法規、行銷等幫助。

至於國際醫療服務如何推動地方產業發展，臺灣私立醫療院所協會秘書長吳明彥簡報指出，臺灣擁有好的國際醫療，但缺少有效的行銷手法。政府扮演重要角色，須重視醫療價值鏈(Value-Added Chain)，並以癌症藥品Tagrisso為例，臺灣政府審查核准上市超過一年。定價策略亦非常重要，以泰國BDMS品牌醫療集團為例。

另外，臺灣可透過轉接平台推廣國際醫療，包括協助來臺簽證、安置同行家屬等。臺灣可透過海外培訓醫療人員還有與海外保險公司建立合作夥伴關係；建立海外Demo Site使用臺製科技產品，跨領域行銷臺灣醫療服務。

大林慈濟醫院主任申斯靜指出，透過國與國合作，強化5G及科技應用，例如影像判讀。另政府應針對海外病人加強保險部分，增加病患來臺進行醫療服務意願。

外貿協會偕同我國中南部醫療院及台灣私立醫療院所協會，於今(6)日在高雄辦理「臺灣國際醫療再出發」院長論壇。(貿協提供)
外貿協會偕同我國中南部醫療院及台灣私立醫療院所協會，於今(6)日在高雄辦理「臺灣國際醫療再出發」院長論壇。(貿協提供)

國際醫療 外貿協會 皮膚科

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