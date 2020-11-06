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誠品推出全新會員制度 持頂級黑卡享專屬空間

經濟日報 / 記者陳書璿／台北即時報導
即日起於誠品生活松菸店3F打造黑卡會員專屬空間「eslite_premium」。誠品生/提供
即日起於誠品生活松菸店3F打造黑卡會員專屬空間「eslite_premium」。誠品生/提供

誠品生活（2926）今年9月開始推頂級會員-黑卡計畫，今（6）日公布黑卡內容，未來會員服務再升級！誠品今年推出全新會員制度，除了權益升級外，即日起針對黑卡會員於誠品生活松菸店3F打造全新專屬空間「eslite premium」，每月提供十張免費飲品招待券，還有豐富料理與甜點全品項獨享85折優惠，並打造精選書牆供黑卡會員自由取閱，提供一處靜謐舒適的專屬空間。

誠品生表示，誠品行旅也加碼推出超值優惠「住房送現金，FUN心逛誠品」活動，即日起至12/29，誠品人會員入住指定專案客房可享房價50%之購物金回饋，亦即入住雅緻客房贈3千元、經典客房贈4千元、行政套房贈5千元誠品電子抵用券，可於全台誠品生活、誠品書店消費，無論購買書籍文具、生活好物、設計服飾等，皆能直接折抵；11/30前，武昌店也有IG超夯炸雞店「週末炸雞俱樂部」攜手日本啤酒「Asahi SUPER DRY」打造露營車行動快閃店，獨家推出以Asahi啤酒醃製再炸到酥脆的「朝日啤酒炸雞」，還有招牌的「炸雞甜甜圈」限定推出「照燒炸雞」與「性感炸雞」兩款聯名口味，享受吮指美味，平日週一至週五晚上6:00至6:30還有「下班第一杯免費」的活動，凡點選任一餐點就送Asahi黃金生啤酒乙杯。

誠品生也推全新「誠品人APP」，除了即時查詢逾百萬筆書籍、商品資訊還可享「餐廳訂位」與綁定「eslite Pay」的專屬優惠；而今年推出白/金/黑卡及「小童學卡」全新會員制度，除了權益升級外，誠品人「黑卡」會員(一年內累計消費滿5萬元)，可享暢銷榜書籍79折、誠品書店、誠品酒窖85折、誠品生活指定專櫃9折起等多重禮遇回饋外，11月起更獨享誠品生活松菸店專屬空間「eslite premium」，僅限黑卡會員每人攜伴乙人入場。升級服務包含每月提供十張免費飲品APP招待券、主廚精選料理與甜點獨享85折優惠，未來也將不定期推出新品鑑賞活動。此外，還可享松菸店每日免費停車乙小時優惠與精選中文圖書推薦書牆，定期更換主題選書可供自由取閱，愜意享受閱讀時光；設計上融合木皮、石材，延續誠品書店的溫潤風格，也選用頂級義大利品牌Cassina的單椅，象徵誠品「款待」的初心，特別設計的落地窗也可眺望松菸園區大片綠地，邀您體驗全新感受。

除了升級的會員服務，誠品生活也要用美食擄獲味蕾，武昌店有台北最潮炸雞店「週末炸雞俱樂部」與日本啤酒品牌「Asahi」聯手打造露營車行動快閃店，推出限定聯名菜單：像是運用台式甜甜圈取代漢堡麵包製成的招牌「炸雞甜甜圈」，推出以威士忌熬煮的照燒醬淋在招牌炸雞甜甜圈上，酸甜口感令人食指大動，還有招牌辣醬與蛋黃醬調製的辣味白醬激辣涮嘴，配上Asahi SUPER DRY精選黃金、黑白配與黑啤酒三種風味啤酒，暢快過癮；此外，也有楓糖雞米花搭配起司玉米脆片與2杯Asahi黃金啤酒的電影雙人套餐組合，讓您一口炸雞、一口啤酒享受豐富的爽口滋味。

誠品生指出，即日起於誠品生活松菸店3F打造黑卡會員專屬空間。誠品生/提供
誠品生指出，即日起於誠品生活松菸店3F打造黑卡會員專屬空間。誠品生/提供

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