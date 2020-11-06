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日友第3季EPS 2.22元 10月營收月增7.3%

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導

日友（8341）今（6）日董事會，通過第3季財報，第3季稅後純益2.47億元，季增8.3%、年減13%，每股稅後純益2.22元。另外也公告，10月營收2.48億元，月增7.3%、年增12.28%。

日友第3季毛利率59.04%，略高於第2季，累計前3季每股稅後純益6.33元，略低於去年同期的6.52元。日友累計前10月營收23.5億元，年增約一成。

日友掛牌以來，繳出每年營收均創新高佳績，去年彰濱二廠加入營運，今年首季北京二廠完工，第2季起貢獻營收，山西運城廠預估年底完工。運城廠為一綜合廢棄物處理中心，除了擁有廢棄物處理廠，也設有掩埋場，得以進行廢棄物的最終處理，預計明年開始貢獻營收。

營收 廢棄物

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