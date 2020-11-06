日友第3季EPS 2.22元 10月營收月增7.3%
日友（8341）今（6）日董事會，通過第3季財報，第3季稅後純益2.47億元，季增8.3%、年減13%，每股稅後純益2.22元。另外也公告，10月營收2.48億元，月增7.3%、年增12.28%。
日友第3季毛利率59.04%，略高於第2季，累計前3季每股稅後純益6.33元，略低於去年同期的6.52元。日友累計前10月營收23.5億元，年增約一成。
日友掛牌以來，繳出每年營收均創新高佳績，去年彰濱二廠加入營運，今年首季北京二廠完工，第2季起貢獻營收，山西運城廠預估年底完工。運城廠為一綜合廢棄物處理中心，除了擁有廢棄物處理廠，也設有掩埋場，得以進行廢棄物的最終處理，預計明年開始貢獻營收。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言