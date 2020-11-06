中保科10月營收年增4% 物流量能擴充成助攻

受惠於子公司保創科技、國運停車等表現，中保科（9917）今年營運不受疫情影響，仍穩定成長。中保科今（6）日公佈10月合併營收為11億3256萬元，較去年度同期增加4425萬元，年增4.07%，累計今年以來合併營收為113億257萬元，較去年度同期增加2億1214萬元，成長1.91%。

中保科技表示，今年前10個月合併營收成長，主要是去年成立專攻機電工程的保創科技，以及國雲停車與中保物流等表現突出。其中，中保物流新增倉儲空間、擴充業務量能，營收較去年成長超過1億。

由於中保科本業穩定發展，像是智慧化安全監控能力，獲得公部門信賴，使中保科在高雄市推展「智慧城市」解決方案，透過「智慧路燈」進行交通要道上的車流統計、車牌、車種辨識分析，協助科技執法，解決塞車問題，也有助於避免車禍事故意外。

此外，中保科集團多角化營運，復興空廚推出包括紅燒獅子頭、豆酥黃金鯧和保證選用「台灣豬」的佛跳牆等多道功夫菜組合，搶攻2021「牛年」冷凍年菜市場，即日起已開賣。中保科今日收在88.4元，上漲0.8元。