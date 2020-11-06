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台塑大樓都更蓄勢待發？三寶合力增資台塑建設15億元

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北即時報導

備受矚目的台塑大樓都更案蓄勢待發？今天包括台塑（1301）、南亞、台化等台塑三寶，合力增資集團旗下負責都更計畫的台塑建設公司15億元，引發好奇。

對此，台塑集團主管表示，大樓都更案一直有在進行中，考量陸陸續續需要資金，尤其後續有一些工程費用可能要付訂，因此台塑建設決定辦理15億元的現金增資，台塑三寶皆依照原持股比例33.33％，認購台塑建設現金增資發行新股，各增加投資5億元，增資後各公司累計投資金額提高到6億元。

關於目前進度？台塑建設主管表示，先前就已經將都更案送到北市府審查，因為市府對於公益設施有一些要求，因此針對原先的規劃案有進行一些調整，並協調各地主後，已經將新的都更計畫重新送交北市府，目前正在審查中，暫時還沒有新的進度與具體的時間表。

位在敦化北路和民生東路口的台塑大樓總部，座落台北市商業精華地段，且土地面積廣達6,380坪，早在2014年9月台塑集團就拍板將進行都更，被稱為是全台最大的自辦都更案，一路備受矚目。

依台塑集團的規劃，台塑大樓未來將改建成2棟A級商辦大樓，和1棟高級住宅大樓，全部樓地板面積5.4萬坪，其中2棟商辦大樓占面積84%，高級住宅大樓占16%，而高級住宅大樓格局為72坪和200多坪為主。有房仲業者估算，未來都更後，台塑大樓的整體開發價值有機會上看900億，甚至1,000億元，規模驚人。

台塑、南亞、台化等公司，早在2017年底的董事會中，就決議通過出具「都市更新事業計畫同意書」予台塑建設公司，委由台塑建設向北市府申辦台塑大樓都更案的相關計畫程序，隔年中正式簽訂「委託興建及都市更新實施契約書」。另外台塑集團也於2018年5月買下台北市內湖區台北企業總部園區3棟大樓，擬做為未來的新辦公室。

台塑集團 都更

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