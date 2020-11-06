杏一前10月營收成長11.68% 年底智能物流中心將開幕

連鎖醫療通路龍頭杏一（4175）今日公告10月營收和第3季財報，10月營收為5.16億元，較去年同期成長8.84%；累計1至10月營收達48.35億元，較去年同期成長11.68%；第三季合併營收14.99億元，稅後淨利為582萬元，每股稅後純益0.24元。因啟用新物流倉，進行各項設備與商品的搬遷，以及新設備的一次性購置，使本季費用稍微增加。杏一表示，目前已完成所有搬遷作業，第四季表現將不再受此因素影響。

截至目前，杏一今年單月營收持續創歷史同期新高，除了疫情帶動防疫需求增加外，精準的展店策略，亦是杏一長年穩定成長的關鍵之一，相比去年同期，門市家數成長7.26%。今年底陸續還會有新門市開幕，有機會創造更多營收動能。

不僅門市穩健成長，電商表現更是亮眼。杏一表示，累計1~10月電商營收已較去年全年成長約33%，主要因為成箱購買的推廣成功取得社區認同，形成穩定且龐大的會員量。面對即將來到的雙十一檔期，杏一陸續推出了許多好康活動，包括「官網點數11倍送」、「優惠商品11元起」…等優惠，可望使電商成長再創高峰。

杏一表示，為了提供更完善的顧客體驗，歷經3年購地、興建，總耗資14億建置杏一第一座智能化物流中心，預計將於12月運作。杏一表示此物流中心將可滿足未來500間門市、每日3000筆宅配訂單需求，提供急單最快6小時到貨服務。由此可見，新物流中心將為杏一創造更強的成長動能，成就杏一「大健康物流中心」的理念。