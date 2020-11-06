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本業+轉投資同步成長 盛弘今年前三季EPS 1.6元。

經濟日報 / 記者陳書璿／即時報導

盛弘（8403）今（6）日公告2020年前三季合併營收29.8億元，稅後淨利1.72億元，每股稅後純益(EPS)為1.6元。盛弘指出，本業穩定經營，加上第2季國內疫情解封，盛弘本業業績回升，加上轉投資熔噴不織布廠敏成、躍獅連鎖藥局的營運皆明顯挹注，帶動前三季營收獲利同步成長。

盛弘本業四大項目，包括醫院、健康管理、醫藥流通、專科服務等穩定經營，第2季因國內解封復甦，盛弘本業藥品收入增加、健檢人數逐步回升，以及轉投資熔噴不織布大廠敏成、躍獅連鎖藥局的營運皆明顯挹注，帶動前三季營收獲利同步成長。

盛弘前三季之營收比重以盛弘最多，占42%、躍獅24%、敏成26%及其他轉投資約8%；盛弘本業的營業利益4.18億元較去年明顯成長，毛利率較去年同期增加8個百分點大幅提升至29%，為歷年之新高。

不過，盛弘指出，因轉投資明達醫以公允價值入損益之評價，因明達醫股價下跌認列業外損失侵蝕獲利表現，以致影響盛弘前三季每股純益為1.6元。

盛弘認為，新冠疫情全球尚未停歇，提升整體醫療商機向上發展，尤其帶動台灣防疫物資、預防醫學及保健的需求成長，目前台灣本土日常生活受疫情影響有限，然在秋冬疫情及流感可能捲土重來的預期下， 預期全年之整體營運將可維持穩定，長期來看，盛弘集團佈局之大健康生態系將可持續受惠。

盛弘 疫情

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