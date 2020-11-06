大陸5G建設放緩 騰輝10月營收月減2.4%

利基CCL廠商騰輝-KY（6672）今日公告10月營收3.62億元，比較上個月略減少約2.4%，截至10月總營收達39.9億元，比較去年同期衰退11.57%，受到大陸5G建設放緩影響。

騰輝說明，10月營收衰退，主要因中國5G建設速度放緩，市場不佳對手降價搶單使得業績受到影響。

此外，5G訂單貢獻較預期低，主要係終端客戶量產時程延遲，未來將調整市場策略同時聚焦中國以及海外終端製造商，擴大除天線板之外相關應用開發，如功率放大器、光通訊等。

另外騰輝指出，特殊材料自9月開始有明顯上升趨勢，截至10月銷售仍持續成長，尤其是散熱基板，10月創下歷史銷售業績，未來持續看好。

展望未來，騰輝提到，持續看好特殊材料銷售的成長，高頻高速材料預期今年第4季至明年首季將逐漸取得認可。終端客戶方面，日本車系Koito，Stainly，Ichikoh汽車頭燈散熱材料將開始量產。雷達偵測使用的鐵氟龍基板及半導體封裝應用的樹脂材料，仍陸續在各終端客戶測試，未來可望切入載板高端電子材料應用，成長可期。