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麗豐10月人民幣營收飆破1億元大關 月增6.43％

經濟日報 / 記者陳書璿／台北即時報導

麗豐-KY（4137）今日公布2020年10月合併營收為新台幣4.41億元，月增6.41％，年減0.15%。若以功能性貨幣計算之單月營收，則成功超越人民幣1億元大關，月增6.43％、年增0.85％。累計今年1至10月合併營收為新台幣30.45億元，已大幅縮小相較於去年同期營運之差異幅度。

麗豐指出，日前網路熱播劇｢她和她們的故事｣，為麗豐旗下通路｢克麗緹娜｣與外界製作公司聯合出品。執行長趙承佑表示，後疫情時代更顯現了數位傳播資訊的速度及重要性，在數位及社交平台上抓住消費者的目光與提高認同度，將是麗豐在品牌行銷上的目標之一，該劇期望運用另一種新的方式來呈現及詮釋｢克麗緹娜｣和｢RnD美甲美睫｣的品牌精神。

他進一步解釋，劇中多處在｢克麗緹娜｣、｢RnD美甲美睫｣、｢哲美學院｣等取景拍攝，廣告置入效果的不只局限於品牌或商品，而是追求更精緻、更有效的集團式行銷手法，進階展現｢女人勇敢愛，蛻變不等待｣的品牌精神。

麗豐進一步表示，受惠於冬季換季保養需求、民生消費季節帶動，集團旗下主營通路克麗緹娜美容連鎖加盟店營運表現穩固，是挹注麗豐10月人民幣營收飆破億元的重要關鍵。目前主營通路｢克麗緹娜｣的加盟店數為4768家，麗豐表示，通路規模固然重要，但保持加盟主營運態度的積極性與向心力，提昇及優化營運成果的經營品質亦更加重要。

董事長陳碧華也指出，雖然今年初受到疫情肆虐的衝擊，但公司仍致力在精進品牌行銷、貫徹業務計畫，雖然現在大家也仍在學習如何與病毒和平共處，但要加速拋開疫情的影響，學習因應任何不確定性的外在因素，不止締造公司營運佳績，更要著眼於集團長遠的永續發展策略。

麗豐 營收

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