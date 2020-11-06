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桂盟第3季EPS 3.70元 創單季新高

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北即時報導

鏈條大廠桂盟國際（5306）董事會今（6）日通過2020年前三季度財報，受惠於自行車市場需求持續增長以及產能利用率提升下，單季EPS 3.7元再創歷史新高；前三季達8.46元，已超越去年整年獲利，毛利率、營業利益率及稅後純益率三率三升，同步創下歷史新高的紀錄。

桂盟第3季單季營收18.2億元(年增38%)，稅後淨利則4.7億元(年增70%)，雙雙創下歷史單季新高。

桂盟在全球自行車市場需求提升的帶動下，第2季起產能利用率就開始上揚，毛利率、營業利益率都持續維持高檔水準。新冠肺炎疫情影響全球消費市場，因應疫情，民眾改以自行車、電動自行車代步，加上運動休閒需求大幅增加；為鼓勵民眾騎車，歐洲國家也陸續推出刺激方案，不僅提供購車補助，積極增設自行車道，讓騎乘環境更友善，促進歐美自行車市場成長，這也是未來自行車產業最利的發展基礎。

桂盟擁有完整的全球產銷布局、高彈性的產能配置調整，在目前自行車市場需求提升的情況下，桂盟得以盡最大能力來滿足市場的強勁需求。未來數季，高階自行車、電動自行車的需求可望接續，同時歐美補修市場也將步入旺季，自行車行業及桂盟的營運表現依舊是非常值得期待。

電動自行車 桂盟國際 車市

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