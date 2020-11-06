竹風建設年底前推出竹北兩案 剛性需求強勁預約爆棚

竹風建設在竹北推出4字頭高價建案「竹風真好QMAX」，昨（5）日與大陸工程正式簽約並公開，將打造地上28層摩天住宅，由於這是大陸工程首度進軍竹北興建的住宅案，不僅有品牌加持，竹風再加碼十年防水保固，因此第3季潛銷期間即受到當地矚目。

除了「竹風真好QMAX」昨日公開銷售外，徐榮聰表示，年底前竹北還有一個先建後數的建案「竹風樹海」將公開，該案規劃114戶，目前預約就高達800組，顯見目前購屋需求的強勁力道。此外，竹風手上還有桃園市萬坪土地，未來一年內將在八德廣豐重劃區有「竹風大陸」，以及青埔推出「竹風青川」，先後桃竹四案的總銷量上看100億元。

受惠於產業擴張帶動就業機會，今年以來科技園區周邊房市交易走熱，竹風建設董事長徐榮聰表示，竹北因科技園區帶來的上萬就業人口，光是台積電員工就有不少購屋需求，未來還有人口移入的紅利等，皆推升竹北房市交易的交易熱度。

「竹風真好QMAX」緊鄰國際AI智慧園區，未來發展前景看好，徐榮聰表示，AI人工智慧是全球的最新趨勢，也是台灣高科技產業下一波發展的大勢，新竹縣國際AI智慧園區就是台灣未來產業的重要布局，「竹風真好QMAX」緊鄰國際AI智慧園區，就是站上世界高科技的新浪頭上，布局最好的居所。

本案緊鄰新竹最具發展潛力的國際AI智慧園區，是國家級重大經濟建設，將由中央政府前瞻基礎建設與新竹縣政府共同開發 ，打造AI產業聚落，將連結新竹的半導體產業，相關產業如軟體設計與資訊服務、AI智慧應用服務、資通訊傳播等高科技業進駐，龐大的就業機會，勢必將吸引更多科技菁英就近買房的需求。

此外，竹風這次特別邀請到大陸工程興建，「竹風真好QMAX」成為大陸工程在竹北的首個營造作品，大陸工程台灣事業處總經理陳學聖表示當，這回竹風邀請大陸工程來竹北蓋房子，就是要以世界級工程公司的嚴謹要求，帶來最高品質的代表作，因此營建成本的規格也較一般住宅來得更高。

除了大陸工程的品牌價持外，竹風建設在地耕耘超過20年，特別將在地客戶注重的保固服務承諾，提高到竹北首創的「防水保固十年」售後服務，實現科技與品質的雙重高標準。