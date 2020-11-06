生技中心孵育有成 百歐與撼衛生醫攜手擘劃防疫三策略

生技中心運營南港生技育成中心，為更全方位扶植台灣生技新創公司，於2018年特別成立專注於生醫領域數位健康加速器計畫，短短不到兩年時間，參與第一屆數位健康加速器計畫-百歐生醫 (AllBio Science)研發成果豐碩。

面對新冠疫情，透過跨資通訊與生醫領域的合作，成功讓撼訊科技（6150）轉投資子公司撼衛生醫與百歐生醫共同攜手，擘劃出三階段的防疫策略，透過分時期、分區域以及分用途的三分策略，自主研發提供抗體與抗原快篩試劑，將在新冠肺炎防疫扮演關鍵角色，讓可疑感染者透過快速篩檢有效被檢出，降低疫情擴散風暴並同時追溯傳染源頭。

生技中心吳忠勳執行長指出，生技中心成立的數位健康國際加速器作為全台第一個專注於生技醫療領域專業加速器，不僅協助台灣生技新創公司與團隊鏈結國內外產業資源，更加速台灣創新能量與國際市場鏈結。

百歐生醫 (AllBio Science) 是生技中心數位健康加速器第一年培育新創企業，藉由加速器的培育機制，快速協助鏈結國內外產業人脈，成功引介撼訊科技集團旗下生醫子公司-撼衛生醫洽談合作，並數度帶領百歐前往生技新創重鎮波士頓，進行國際新創交流，更因其掌握基因合成、蛋白質表達和客製化抗體領域之核心技術，獲選為2018年DCB數位健康國際加速器 Top3 之一。除此之外，生技中心更不斷輔導百歐生醫串接國內外重要創投，充足其營運所需資金，促成研發出多項免疫學重要新產品與服務。

百歐生醫李彰威執行長指出，百歐生醫此次防疫第一箭是IgG & IgM抗體快篩檢測試劑，只需採集少量血液樣本，靜待5~8分鐘，即可判斷曾經被新冠肺炎感染者之體內IgG與IgM，適合於隔離過程中快速提供免疫系統變化之參考依據。透過IRB申請臨床試驗計畫案，經由國衛院生物庫提供30例陽性、75例陰性血清檢體進行比對測試，測試結果顯示，陽性一致率與陰性一致率皆為100%。目前除已取得歐盟CE認證外，也同時獲准通過食藥署防疫專案核准製造，委由撼衛生醫進行海外市場銷售佈局。

為了增加快篩檢測全面性，百歐生醫同步開發『新冠肺炎抗原快篩檢測試劑』的防疫第二箭，透過採集鼻黏膜之檢體，同樣只需等待5至8分鐘，即可檢測出感染者之鼻腔黏膜上是否存在病毒抗原。對於急需大量篩檢的場域例如校園、工廠、機場等地，可快速降低樣本後送實驗室的時間與人力成本，做為初期感染者輔助PCR篩檢判斷的依據。該產品已進入食藥署的預審階段，待與醫療機構之第三方驗證數據出爐，即可進一步申請核准製造許可。

最後防疫第三箭則透過多元檢測平台，結合AllCHECKTM電晶片裝置，整合AI智慧判讀與雲端系統，為全球獨創的「全定量」快篩檢測系統，只要5分鐘即可判斷人體內新冠病毒核酸、抗原和抗體數值，更可依數值來分析感染程度，排除肉眼無法判斷之偽陽、偽陰性檢測結果，對於病患是否近期染疫或是已染疫康復帶有抗體，皆可精準判斷，成為為醫師後續診斷之重要利器。未來期待藉由這三箭，替全球防疫上提供更完整的解決方案。