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7成3人資坦言人才難找 1111「產學合作平台」將上線

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
1111人力銀行與明新科技大學簽署產學合作備忘錄（MOU），透過資源共享、平台開放的合作模式，為企業培育好人才、為人才找到好企業。 圖／1111人力銀行提供
1111人力銀行與明新科技大學簽署產學合作備忘錄（MOU），透過資源共享、平台開放的合作模式，為企業培育好人才、為人才找到好企業。 圖／1111人力銀行提供

根據1111人力銀行調查指出，有將近7成3的企業人資認為人才難找，最普遍的問題包括：基層人力難求37.9%、人才素質不佳34.7%，以及人才斷層31.3%。其中，「學用落差」更是人力資源管理過程中，企業面臨的最大難題。

對此，1111人力銀行成立「產學平台」，與全台各大專校院結盟，培訓學生即戰力，在校期間養成業界所需的專業與職能。1111人力銀行並於昨（5）日與明新科技大學簽署產學合作備忘錄（MOU），透過資源共享、平台開放的合作模式，為企業培育好人才、為人才找到好企業。

在簽署儀式上，明新科大校長劉國偉指出，明新科大在大新竹地區一直跟業界有最密切的連結，也了解業界長期缺乏專業技術人才，透過與1111人力銀行的合作，不管是未來開辦課程、與職業的銜接、或各式活動的辦理，都期盼為產業找到適合的人才，更為學生找到適合的工作。

1111人力銀行副董事長劉美葵則於會中分享，明新科大在產學合作的努力與成果眾所皆知，也是許多學校的學習典範，1111人力銀行近年持續在產學合作上布局，集結業界的資源，與學界的楷模共同合作成長，相信對1111產學合作平台有莫大助益。

此外，1111人力銀行近年來致力扮演產學合作橋樑，持續搜集學界與業界意見，並進一步規劃協助產業與校方合作對接，包括：產學合作平台、大學網等網站，挹注更多新功能，與更實用的工具，期盼學界、業界與學子使用更上手。

1111人力銀行產學合作平台，目前已簽署MOU的學校，包括：明新科大、淡江大學、文化大學、嶺東科大、中國科大、醒吾科大等校，預計11月11日人力銀行周年慶當日正式推出上線，並舉行「產學合作平台發表會」。

人力銀行 產學合作 科大

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