台灣醫療軟實力 新南向發光發熱

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
台灣醫療奇蹟說明會貿協副秘書長李惠玲(右3)與講者合影。業者提供
台灣醫療奇蹟說明會貿協副秘書長李惠玲(右3)與講者合影。業者提供

由衛生福利部指導，外貿協會執行的「台灣醫療奇蹟健康樂活線上講座」今(5)日於台北國際會議中心舉辦，外貿協會副秘書長李惠玲表示，台灣的醫療軟實力、醫療科技及防疫經驗，台灣可以輸出很多先進醫療經驗，協助新南向國家提升醫療能力。

李惠玲表示，2019年來台就醫42萬人，扣除在台外籍人士，之前來台的外國病患有381,000多人，東南亞來台就醫人數有14萬人，占了約37%，也顯現台灣的醫療體系是被國際信任。

本次會中邀請5位醫師及專家向菲律賓及新南向國家的朋友分享台灣目前在骨髓移植、生殖醫學、憂鬱症、腦血管病變及遠距醫療諮詢服務等項目之最新醫療技術、治療方法及服務。貿協表示，活動吸引菲律賓當地及華人近900人上線參與，透過直播，進行零時差、零距離的分享與交流。

台灣防疫成果獲各國肯定，為與國際分享防疫資訊，貿協特別於今年6月成立「線上防疫國家館」，在線上分享臺灣的醫療軟實力、醫療科技及防疫經驗。臺灣具備完善醫療體系，優秀醫療人才、技術，可與國際病患分享臺灣的優質醫療服務。

花蓮慈濟醫院幹細胞與精準醫療研發中心主任李啟誠表示，異體骨髓幹細胞移植常是扮演根治血癌或血液重大疾病的最終治療方式；然而，兩個沒有血緣關係的人，骨髓造血幹細胞比對相同的機率只有萬分之一，可透過慈濟醫院採用的親屬間「半相合移植技術」，配對成功機率高達九成以上，大為提高病患存活率。

於花蓮慈濟醫院進行「半相合骨髓幹細胞移植」順利康復的Mr. Onag即將於明天返回菲律賓，今日特別出席見證分享經驗。Mr. Onag現場流下眼淚表達感謝時提及，謝謝花蓮慈濟醫院主任李啟誠及臺灣醫療團隊照顧，也非常感謝工廠老闆與友人當初的牽線，並強調感謝很難用言語形容。Mr. Onag回憶，去年9月發現罹患急性骨髓性血癌時，當下難以接受，自己與太太都感到非常難過及無助；但在大家的幫忙之下，現在已順利恢復健康；並不忘鼓勵病友「不要失去希望！樂觀面對。」

茂盛醫院生殖醫學中心主任林秉瑤則分享，菲律賓籍病友李太太(39歲)案例。林秉瑤表示，重複性流產且超過35歲的婦女，可藉由胚胎著床前基因診斷（PGD）及胚胎著床前染色體篩(PGS)提高胚胎著床率及懷孕率。同場，該案例也特別以錄影方式分享見證；自身於37歲前歷經2次流產，經由醫師建議，進行PGS的篩檢來提高懷孕率，更在2019年順利產下雙胞胎，成為幸福的雙寶媽咪。

活動除分享台灣的特色醫療成功案例，更邀請國泰、聯新及健康諮詢整合平台醫聯網，向全球華人分享心理與生理層面的健康管理及應用工具。國泰醫院醫師蕭懋翔提到，目前憂鬱症一項新的治療方式即採「重覆經顱磁刺激治療」，透過重覆且集中的磁脈衝，經過頭顱深入大腦，在大腦中與情緒管理有關的區域引發電流，進而活化憂鬱症患者大腦中原本不太活動的區域，以達到正常的水平，進而達到抗憂鬱。

此外，眾匯智能健康董事長王欽堂表示，醫聯網上有1千多位合作醫師線上提供遠距醫療諮詢服務，此項服務於疫情期間使用率大幅成長47.8%；其中，以耳鼻喉科(成長135%)最為顯著。王欽堂強調，數位科技改變健康照護模式已是全球趨勢，而新冠病毒肺炎又讓這項趨勢加速發展。而串聯線上線下（O2O），虛實整合的「全顧客」服務模式，將是未來健康照護的嶄新樣貌。

憂鬱症 醫師

延伸閱讀

菲律賓確診病例近39萬 台南捐物資助姐妹市

被控深夜製造噪音致憂鬱症遭求償 但當晚他在外過夜

華碩於菲律賓推出第11代Intel處理器筆電 當地用戶期待

台南捐贈物資菲律賓姊妹市 協助加美地市防疫

相關新聞

【帝寶內銷／下】炒房大咖劉媽媽熬9年打不進上流貴婦圈 出脫淡出帝寶

仁愛路帝寶住戶非富即貴，雖也屢見爭議訊息，但只要一有屋主釋出，內部住戶大多願意接手。據地政謄本顯示，最近帝寶即罕見地連續賣出兩戶，皆為社區住戶加碼買進，一筆是宏泰集團創辦人林堉璘四子林鴻璋，向維他露集團買下B棟2樓戶；另一筆則是投資大咖劉媽媽，熬了9年、開價砍了近億元後，終於將當年法拍取得的5樓戶，賣給社區住戶，她也淡出帝寶。

新北市對外招商 全新商場將進駐土城

疫情影響，經濟受到衝擊，中央、新北市希望提振國內商業發展，聯手在土城暫緩發展區精華地段推出「新北市土城區明德段27地號國...

搶攻共享商機 和運租車全新訂閱式租賃網站上線

和運租車考量到共享經濟正夯，愈來愈多年輕人願意接受商品沒有「擁有權」卻有「使用權」想法，和運租車推出全新訂閱式租賃方案，...

全球電動車電池市占大洗牌 特斯拉積極尋找礦源

不論特斯拉、比亞達還是福斯的電動車生產，都必須面臨電池供應的問題，今年前七個月，全球電動車電池製造商排名，以中國和南韓業者領先。

泰博全方位佈局防疫商機 新冠快篩明年業績大補丸

歐洲三大經濟體英德法都再次宣布封城，如我們過去在專欄中所說，隨著北半球步入寒冬，新冠病毒恐再反撲。疫情何時能夠緩解或是疫苗什麼時候問世，目前沒有人給出肯定的答覆...

泰博新冠病毒快速檢驗劑外銷查驗登記 已完成審定

泰博（4736）公告公司新型冠狀病毒抗原快速檢驗試劑的外銷查驗登記已完成審定程序。

最大活動平台Accupass燒光2億的融資 如何活下來

謝耀輝，亞洲最大活動平台Accupass共同創辦人、執行長。創業之初，他們不被看好，最常聽到「不過就是辦辦活動，有什麼厲害？」但2014年，獲得了兩億的融資，卻在兩年間錢燒光，他如何挺過？

打造7億咖啡帝國 cama何炳霖認為創業這點最難

何炳霖，高雄人，55歲，cama現烘連鎖咖啡品牌創辦人兼董事長，目前擁有約120家店，兩成直營、八成加盟，年營收約七億。2006年創辦cama之前，在廣告行銷領域超過18年，曾在國華廣告擔任業務，在前日商聯旭廣告（ADK）擔任客戶群總監GAD，在花仙子擔任行銷經理，在美商李奧貝納廣告擔任客戶群總監GAD。

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

國內ETF交易量、資產管理規模與日俱增，其中ETF資產規模更正式突破新台幣6500億元，整體ETF受益人數超過50萬人次，元大投信於去年底推出元大ETF-AI智能投資平台(www.yuanta-ETF

熱門新聞

史上最重！和泰產險違反公司治理 遭罰1,140萬元

等不到疫情盡頭 知名行健旅行社裁員1成5

如果拜登殺進白宮 謝金河：未來世界多變只能屏息以待

首例！ 金管會核定洋人任開發金總經理 18日法說會亮相

易遊網遭爆是中資 經濟部立案調查

台康、寶齡新冠快篩歐亞齊發 2021年Q1產能拚1000萬劑

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。