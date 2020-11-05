燦坤推出電氣醫院2.0 強調原廠認證加持

仁愛路帝寶住戶非富即貴，雖也屢見爭議訊息，但只要一有屋主釋出，內部住戶大多願意接手。據地政謄本顯示，最近帝寶即罕見地連續賣出兩戶，皆為社區住戶加碼買進，一筆是宏泰集團創辦人林堉璘四子林鴻璋，向維他露集團買下B棟2樓戶；另一筆則是投資大咖劉媽媽，熬了9年、開價砍了近億元後，終於將當年法拍取得的5樓戶，賣給社區住戶，她也淡出帝寶。

2020-11-05 18:59