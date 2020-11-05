燦坤推出電氣醫院2.0 強調原廠認證加持
燦坤1C（2430）總經理李經緯表示，燦坤電氣醫院創立滿10年，今年化身「電氣醫院2.0」強勢登場，提供全新升級的服務，全台唯一原廠認證加持，有LG、Panasonic、日立、大金、Asus、Acer、HP等知名品牌3C維修培訓認證，強調只有燦坤辦的到。
燦坤協理陳柏蒼指出，即時的專業商品諮詢、專屬的維修系統，搭配代送原廠服務以及原廠駐點，是維修3C的首選。歡慶電氣醫院2.0登場，更推出空調最高10年延長保固、冰箱+洗衣機最高7年延長保固，讓消費者買家電後更安心，同時提供冷氣機保潔、洗衣機保潔服務，延長兩項家電的壽命，減少過敏、降低黴菌滋生，更可節能省電，不僅守護消費者的健康，更替環保盡一份心力。
除了維護家電，針對手機、電腦，電氣醫院2.0推出TK-Care2.0與JustCare服務，電腦照護上，TK-Care提供不限次硬體檢測服務，以及免費到府維修乙次，而日常不可或缺的手機，JustCare提供免費維修與付費置換、第二年延長保固與6次理賠服務。
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