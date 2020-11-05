「統一國際大樓」每坪181.1萬 價格創該商辦大樓新高
據最新實價登錄資訊顯示，台北市信義區指標商辦「統一國際大樓」於9月成交29樓，交易總價為6.2億元，含車位面積為398.6坪，若以四個車位共1,400萬推算，扣除車位、每坪成交價來到181.1萬元，為該大樓新高。
台北市信義區商辦「統一國際大樓」去年每坪最高成交價落在158.7萬元，今年該案最新一筆交易在九月，交易樓層在29樓，以6.2億元買下含車位共398.6坪面積；據悉，該案賣方為威剛科技，買方則是盈福開發，其中盈福開發背後股東今年也以營展開發名義，以12.4億元購入「統一國際大樓」16樓，扣除車位後每坪成交價近180萬元，顯示買家對該棟商辦大樓情有獨鍾。
全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，該大樓完工於2004年，出於日本建築師之手，主要所有權人為統一集團、太子建設，部分樓層則傳為中國信託併購萬通銀行取得，且鄰近捷運市府站更讓身價難減，加上該棟大樓有誠品承租，也為該商辦地標性和知名度再下一城。
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