防疫新生活 可滅殺病毒細菌熔噴布進軍台灣

防疫新生活的基本配備不再僅限於口罩，國內有業者與新加坡、香港共組團隊，研發出具備滅殺病毒及細菌的強大濾材「居安KV99滅殺病毒/細菌熔噴布」，今(5)日正式進軍台灣市場。

台灣總代理Infinity Global執行長鄭敦揚表示，這項產品使用範圍廣泛，包括可運用在冷氣濾網、空氣清淨機濾網、床單、椅套、抹布、窗簾、襪子、鞋墊、紙巾等，讓防疫新生活更能落實。

鄭敦揚指出，一般傳統熔噴布只能發揮不同程度的阻隔功能，將病毒或細菌阻擋在熔噴布外，但無法做到滅殺的功能。

尤其隨著時間的移動，病毒或細菌會開始在熔噴布纖維上數倍的增生，長時間使用後，容易因接觸病毒或細菌而受感染，並將病毒及細菌帶回家中造成二次感染。

鄭敦揚表示，傳統熔噴布有效期短、保存不易，更可能因為運送過程中的外在因素如酷熱天氣、潮濕環境或儲存不當，導致熔噴布靜電大量流失，讓產品出現未出售已失效的情況。

民眾若大量囤積使用一般傳統熔噴布的產品，或許半年、一年後才拿出來使用，就可能出現這種情形。

據了解，一般傳統熔噴布依靠靜電捕獲細菌和病毒，細菌和病毒表面蛋白質帶負極，而靜電本身帶微正極，捕獲效率並非為最高效能。

居安熔噴布由Infinity Global為台灣總代理，成功通過全球知名化驗所Nelsons Lab、Intertek，香港公開大學及北京京畿分析測試中心的測試。

相關測試證實可滅殺H3N2流感病毒(>99.99%)、細菌(>99%)等，是人類對抗病毒與細菌戰場的重大進步，以及利用熔噴布防護的重大革命。

鄭敦揚說，經過相關單位檢測，證明居安熔噴布發出的極強正極，能在60秒內撕裂病毒及細菌的外膜，進而達到滅殺病毒與細菌。

他強調，居安熔噴布所產生的高強度正極，與病毒、病毒及細菌表面帶負極性的刺突蛋白±相吸，能有效滅殺帶負極的病毒及細菌，堪稱最高級別的防護效果。

另外，居安熔噴布採用對人體完全無害技術，並通過多項國際歐盟標準對人體無毒測試，紡織品甲醛測定EN 14184：2011/JIS L1041合乎Type1-嬰兒< 36個月安全標準；同時更能長期存儲，過濾材料仍保持高效率，功能不減。