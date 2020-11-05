企業衝電商 愛爾達也推線上購物衝刺雙11

年度電商最大的購物季雙11即將到來，愛爾達購物網(ELTAgo)上線滿兩個月即首次面對雙11購物節，愛爾達頻道的體育迷眾多，愛爾達購物網(ELTAgo)從11月6日至16日，全站消費滿1,111元，現折111元；單筆消費滿2,000元再送愛寶康薑黃機能果凍1盒。

此外，愛爾達購物網也與合作廠商推出多項優惠商品，像是蜜蜂工坊、黑豆桑、五洲生醫保健食品、SuperX與大江生醫機能性食品及飲品、豐穗領鱻鮮魚切塊、愛寶康的薑黃機能果凍及堅果禮盒等各式嚴選食品均提供優惠的價格。

針對體育迷，首款印有中華職棒聯盟「台灣犬」吉祥物「歐告」的機能型防護外套也限量販售。時尚潮流的外型設計與全方位防護效能，讓健康多一層保護。如有搭機出國者，機能防護外套會是個人健康的守護者，出門在外，健康防護「衣」把罩。