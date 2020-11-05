跨入休閒運動商場開發 柏文打造全台第一休閒運動樂園
因應後疫情時代國內民眾積極追求健康與尋求紓壓的殷切需求，柏文健康（8462）將向富邦人壽承租「捷運凹子底站地上權案」總面積達7000坪的商場空間，導入旗下六大事業品牌，打造南台灣唯一符合國際標準之滑冰場。
柏文表示，後疫情時代，「運動」將成為一門顯學，因此積極於全台灣尋找各品牌適合的展店地點，也看好高雄此黃金地段未來發展潛力，要把六大事業品牌包括「健身工廠」、「人體工房」、 「滾吧」、「肖跳」、「鐳射戰場」及「S klub 兒童體適能俱樂部」的新設據點全部進駐此營業空間內。
柏文指出，後疫情時代運動將成為顯學，各年齡層民眾對於休閒運動的強勁需求會逐漸顯現，因此看好衍生的龐大商機，積極參與富邦人壽捷運凹子底站商業區開發案，也體現柏文健康深耕高雄、根留台灣的決心。
柏文表示，將從單純健身中心、休閒運動場館的展店，正式跨入休閒運動商場的整體開發並累積相關規劃、建置、行銷經驗，並建構未來20年營收持續成長的穩定動能。
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