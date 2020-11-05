新北市對外招商 全新商場將進駐土城

疫情影響，經濟受到衝擊，中央、新北市希望提振國內商業發展，聯手在土城暫緩發展區精華地段推出「新北市土城區明德段27地號國有土地招商案」， 面積為1800平方公尺，招商目標預計會以運動用品店、綜合生活百貨、旅館為主要對象。另外，經發局也預計明年下半年度在八里台北港娛樂專用區、新莊北側知識園區推動招商案，盼能打造國際貿易門戶、新北金融創新示範場域。

新北市近期不斷與國有財產署合作，繼林口媒體園區、汐止長安段乙種工業區、淡水沙崙園區等招商案陸續完成招商後，現在又推出土城明德段27號國有土地招商案，希望能吸引廠商在土城精華地段投資，帶動地方經濟發展。

此次明德段國有土地招商案位置在捷運板南線海山站、土城站及萬大線二期LG10站中心點，鄰近土城醫院，周邊還有國道三號與台65快速道路，交通便捷；此案土地會以地上權方式推動，將提供廠商50年興建、營運，加上續租期，最多可承租70年，開發權利金為1.2億元。

江怡臻表示，土城近來蓬勃發展，居民都樂見土城也能有商場進駐，希望土城新商場能像林口三井一樣有特色，吸引外地民眾至此消費，刺激土城商圈經濟，另外，當地小家庭眾多，不少居民期盼新商場也能規畫親子餐廳、親子館，讓孩子假日有更好的休憩場所。

經發局表示，土城區最大的商場日月光廣場已有電影院、服飾店，所以這次的招商可能會以土城較為缺乏的運動用品店、生活百貨、安養中心及旅館為主，希望與日月光做出區隔。

屋比房屋總監陳傑鳴表示，「土城暫緩區」推案近期相當火熱，廣告量多，看屋人潮也多，區域新屋行情普遍都已站上4字頭，若新商場順利進駐，區域發展潛力將更強。