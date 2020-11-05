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搶攻共享商機 和運租車全新訂閱式租賃網站上線

經濟日報 / 記者黃淑惠/台北即時報導
和運租車宣布訂閱式租賃網站全新上線，月付11150元起，不出門也能便利訂車。業者提供
和運租車宣布訂閱式租賃網站全新上線，月付11150元起，不出門也能便利訂車。業者提供

和運租車考量到共享經濟正夯，愈來愈多年輕人願意接受商品沒有「擁有權」卻有「使用權」想法，和運租車推出全新訂閱式租賃方案，今天宣布訂閱式租賃網站全新上線，月付11,150元起，不出門也能便利訂車，全面搶攻訂閱式租賃服務市場商機。

和運租車總經理謝富來表示，「訂閱經濟」近年來逐漸受消費者歡迎，生活中大家孰悉的訂閱報紙、雜誌或聽音樂的KKbox、Netflix等服務，幾乎都脫離不了訂閱經濟，和運租車開啟「訂閱式租賃」全新服務，推出更多元訂閱式方案，讓消費者在不同的人生階段裡，能隨時使用最適合的汽車。

謝富來進一步表示，本月和運租車訂閱式租賃網站全新升級改版，一站綜覽新車、中古車各式元方案，訂車流程輕鬆在家一鍵完成，簡化繁瑣的詢價、溝通過程、連用車服務也能以便利方式訂閱，更加貼近生活形式態。

汽車專家也分析，近年來歐美及亞洲國家積極開創的訂閱式租賃，也在汽車產業發酵。依Frost & Sullivan調查報告顯示，過去3年訂閱式租賃服務，提供顧客在合約期間可選開各式不同車輛並收取月費，在歐美地區獲得爆炸性成長，並預期2025年承作台數有望突破汽車銷售市場10%。

和運租車表示，訂閱式租賃顛覆傳統用車思維的創新租車服務，引領潮流，推出3年期訂閱期間，提供消費者1次訂閱享年年入主換新車的服務，不需一次投入大筆期初金額，免掉換車時處理中古車的煩惱，可以依當下需求調整用車車型，省下的預算，用在其他的地方。

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