疫情帶動汽車租賃 和運商機大起

隨時作疫情考量，和運租車的訂閱式租賃拉低用車門檻、增加選項，讓消費者可以年年開新車或是年年換車，由於租期縮短，客層從原本企業用車擴展到小資族、人生轉變族、新潮玩車族和輕鬆用車族，快速改變一般消費者的用車習慣，也讓車商的銷售型態出現重大變革。

和運是台灣最大汽車租賃業者，長租車輛有2,9000台，客戶有1.5萬人，其中訂閱式租賃客戶約300人，在大舉推出訂閱租賃線上下單後，一周之間客戶快速增加，可望成為和運全新的營運動能來源。

和運租車指出，今年新冠肺炎疫情影響，許多台商回台避險，訂閱式租賃降低門檻，而且將最短租期降到半年，更成為在台台商的最佳選擇，影響所及，以往長租客戶都以企業戶為主，如今個人用戶已達25%，成為疫情效應下的另一代表商機。

也因疫情考量，即使是長租，也可以從線上直接下訂訂閱，就像線上購物一樣，直接在網路上選擇車款和條件，不用見面就可以解決用車的需求。

和泰集團旗下的和運租車全力擴展汽車租賃市場，透過訂閱式租賃縮短租期的方式，改變消費者的租賃模式，由於租賃方式減少用車的瑣碎需求，並由訂閱式租賃方式更符合消費者的需求，有效帶動租賃的市場成長。

近幾年共享經濟興起以及永續經營的意識抬頭，民眾漸漸習慣「不在乎天長地久，只在乎曾經擁有」的訂閱式服務，對於不同的人生階段裡，獲得商品或服務的曾經「使用權」。

和運租車引領潮流，將汽車訂閱式租賃觀念及服務帶進國內市場，顛覆台灣消費者傳統習慣的用車思維。在為期3年的訂閱期間，提供消費者「1次訂閱享年年入主換新車」之服務。針對求新求變，想體驗各式車型駕馭樂趣的顧客，既不須一次投入大筆期初金額，也免掉換車時處理中古車的煩惱；對應短時間邁入不同人生階段或生活型態改變的顧客，可以依當下需求調整用車車型，將省下來的預算，運用在他處，使人生進階更easy。

除此之外，最令人費神的車輛大小事，在用車期間，全都由和運專屬服務管家幫訂戶處理到好。包含保險投保(乙式保險)、年度牌燃稅費繳納、定期保養維修、維修期間的代步車輛，只要按月付費，每年期滿，就會有服務管家開著訂戶指定的新車換回舊車。對於不願花費過多精神於車輛上的企業或個人，可說是一大佳音。