長榮免費送員工類出國 幸福企業令人稱羨

長榮集團昨天宣布，用行動力挺身陷疫情泥沼的長榮航空，宣布免費送員工及家屬搭類出國幸福專機出遊，「神救援」讓全球航空業都好羨慕，不只這樣，政策宣布後，企業裡雀躍的氣氛不斷流動著，不少員工都大呼「超開心、超期待。」

長榮航空今年受到疫情衝擊，加上全球面臨二次疫情爆發的壓力，各國都持續進行邊境封鎖，航空客運復甦遙遙無期，運還還無法走出困境；但長榮集團出奇招，除鼓勵集團旗下獲利不錯的公司仍要照顧員工外，還用行動力挺長榮航空，原有的員工旅遊照舊，更加碼免費送給員工參加類出國之旅，響應長榮航空最近推出類出國包機活動。

誰都沒有想到，有一天航空業載客率會慘到急降九成，全球航空業都哀鴻遍野，航空界的優等生國泰航空不敵疫情，只好悲痛宣布裁員三分之一，各航空業努力想辦法開拓客源，長榮航空日前領先業界推出為客戶量身打造的客製化包機、包艙、包區服務，長榮集團旗下長榮海運、長榮國際、長榮鋼鐵等獲利不錯的企業決定略盡綿薄之力，用行動支持同集團的航空產業，減緩長榮航空受疫情衝擊的壓力，集團目前初步已向長榮航空提出超過35班的包機需求，此員工專案航班於11月7日陸續開始已預排到明年元旦，首發航班由今年獲利最好的長榮海運承包。

旅遊達人指出，由於疫情一直無法緩解，許多大企業原本員工旅遊方案都必須重新設計，長榮航空推出的客製化包機、包艙、包區安心旅遊，原本就成為有不少企業明年提出旅遊評估方案內容之一，長榮集團旗下的各大企業率先訂下幸福專班，還一口氣訂35班，這樣的方式及規模，足夠讓各大企業評估參考要不要納入明年可以推出的新型態員工旅遊方案。

長榮集團宣布這個消息後，長榮集團各樓層就像提前過年，辦公室裡流動著歡樂的氣氛，不少員工都忍不住火速通知家人公司有這樣一個好消息，大家都開始打探包機的時間，悄悄的開始規劃，準備跟家人一起攜手體驗這個疫情期間限定的幸福專班。雖然航空的員工沒有辦法享有這樣的福利，但看到集團用行動來力挺，內心對於工作永續總多了一份踏實感。

全球排名第七大的長榮海運，這次率先拿到頭香，第一班的員工類出國幸福專機由長榮海運包下，長榮海運今年第2季成功拿下第全球海運業營業利潤率第1名，已經讓各界看到張榮發所創造的長榮海運在全球競爭力，這次長榮海運也一馬當先，先力挺長榮航推出類出國包機活動，長榮海運每年皆有規劃員工旅遊，今年特別在既有的員工旅遊之餘，響應長榮航空的類出國包機，另外送給員工及親友一趟免費的類出國之旅，藉此感謝同仁在今年的辛勞與付出。