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看好在家用餐人口攀升 奇美便利安心廚電搶攻市場

經濟日報 / 記者 張義宮/即時報導

「在家用餐」人口攀升， 三成民眾最在乎料理便利性及使用安全，看好新的商機，奇美家電推出全系列「便利安心廚電」 輕鬆營造幸福美味關係，搶攻讓場大餅。主力產品有微波爐、電子鍋、電烤箱、烘碗機等，守護健康生活。

根據調研機構尼爾森（Nielsen）台灣消費者調查報告指出，今年受到疫情因素影響，民眾「在家用餐」頻率由過往的37%上升至54%。而當民眾在挑選廚房家電時，有三成消費者首重「一機多用」及「安全裝置」訴求。

奇美家電致力為台灣民眾打造優質家電產品，即日起推出多款全新便利安心廚電，包括奇美32L旋風電烤箱，建議售價2,488元 ，採用360度旋風烘烤對流設計，輕鬆烤出絕佳風味。

奇美微電腦電子鍋，建議售價2,288元，結合3D立體熱循環技術，讓食材被美味包圍，一鍵到「味」。更同步上市品牌旗下首款微波爐及烘碗機，奇美20L全自動轉盤微波爐，建議售價2,288元，具有5段火力模式，使餐點增添「微」加幸福的滋味。奇美85公升四層紫外線烘碗機，建議售價5,488元，以先進殺菌技術替餐盤衛生全面把關。

奇美家電行銷企劃處處長邱國雄表示，民眾在疫情期間，生活場域中心逐漸由室外轉向家中，回家吃飯漸成主流。同時間大家的消費觀念與標準也隨之受到影響，如何有效提升整體飲食健康品質，成為消費者最關心的議題。

為不斷為台灣民眾開創家電的美好新體驗，此次推出四款廚電產品，期望成為消費者在疫情中的居家生活好夥伴，幫助大眾打造安心廚房。未來奇美也將持續推動台灣家電市場的邁進，提供更多滿足消費者需求的廚電產品。

家電 疫情

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