東森總裁王令麟 獲華人公益大使獎項殊榮肯定

東森集團長期力行公益，今（4）由中華工商經貿科技發展協會舉辦的第3屆「2020華人公益節」特別以華人公益大使美名，公開表揚東森集團總裁王令麟送愛不落人後的義行，為近期積極拓展事業版圖的東森集團再添殊榮。

王令麟秉持「取之於社會、用之於社會」的精神，過去透過東森慈善基金會幫助無數偏鄉家庭募集需要的物資，從球鞋、外套、樂器到學校電腦等，號召東森購物會員一同響應，並常年提供偏鄉兒童愛的早餐補足晨間學習滿滿的元氣，還會親自走訪偏鄉探視受助學童，為孩子們加油打氣，零距離互動因而獲得「東森爸爸」的封號。

此外，王令麟向來鼓勵年輕人勇敢追夢，不僅常年提撥獎助學金幫助旅外國手，近年更斥資破億預算打造國內罕見的大型選秀節目「聲林之王」給予年輕人表演舞台，也因此獲得第54屆金鐘獎肯定頒發最佳綜藝節目獎。

除了關懷國家未來的主人翁向下扎根，近年也將公益觸角拓展至關懷銀髮族健康並捐長照車等，今年新冠肺炎疫情期間，東森集團更扮演領頭羊的角色，善盡企業社會責任捐款社會福利團體，為聖嘉民啟智中心、弘道老人基金會等雪中送炭，並協助愛盲基金會登購物台義賣大掀電視購物界創舉。

王令麟始終堅持「別人做生意，東森做公益」的理念，在疫情之初關注「台灣隊長」需求向醫護警消及疫苗研發團隊致敬，捐贈保健品及東森自然美醫美級瑞昇保養品等千萬防疫禮物。

同時在疫情初期考量農產品外銷受阻，東森率先配合農委會銷售農漁產，至今幫助11個縣市首長到東森購物促銷農產品幫助小農度過疫情難關，後續再推動東森農場作為疫後經濟復興推手不遺餘力。