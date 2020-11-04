房仲公會理事長張世芳：政府打房 要鎖定漫天開價行為

經濟日報 / 記者陳美玲/台北即時報導
新任不動產仲介公會理事長張世芳(右)今（4）日表示，目前房市價量齊揚是反映國內經濟基本面轉佳，認為政府若要以信用管制政策抑制市場投機風氣，應該針對三戶以上非自住買方及限縮貸款成數；另外政府要管制建商漫天開價現象，建立房市交易秩序，才能抑制短期炒房歪風。中為內政部長徐國勇、左為第八屆不動產仲介公會理事長林正雄。 記者陳美玲／攝影
新任不動產仲介公會理事長張世芳(右)今（4）日表示，目前房市價量齊揚是反映國內經濟基本面轉佳，認為政府若要以信用管制政策抑制市場投機風氣，應該針對三戶以上非自住買方及限縮貸款成數；另外政府要管制建商漫天開價現象，建立房市交易秩序，才能抑制短期炒房歪風。中為內政部長徐國勇、左為第八屆不動產仲介公會理事長林正雄。 記者陳美玲／攝影

中華民國不動產仲介經濟商業同業公會全國聯合會今（4）日進行第八、九屆理事長交接授證典禮；鑒於近期房市短期炒作歪風再起，政府醞釀祭出打房動作，新任第九屆理事長張世芳表示，政府對房市應建立制度、維持市場秩序，若對炒房行為祭出信用管制，應該針對第三戶以上、非自用的買方進行控管，並限制其貸款成數不得超過七成。

他強調，政府若打房必須保障兩戶以內的剛性需求自用客戶權益，並充分給貸款成數跟寬限期。

張世芳指出，政府要管理的是建商漫天開價的現象，建議內政部可比照歐美房市制度，由政府制定出一套合理房價公式讓消費者參考，讓地價、房價資訊公開透明，然後建商可加上合理加工利潤，如此一來有三大好處，第一有助買方對區域價格認知，第二來更能抑制業者開高價、從中賺取暴利的行為，第三降低年輕人剝奪感、回歸居住正義。

張世芳表示，政府也不要怕房價溫和上漲，可將房價與公告地價或公告現值漲幅勾稽在一起，每年房價調漲就是反映公告地價調漲1~2%，如此一來，房價就能平穩，而且會讓年輕人覺得長期持有房屋有穩定獲利，就跟買績優股的道理是一樣的，每年1~2%房價漲幅就是反映經濟基本面，而不是因為市場投機行為。

另外，張世芳指出，現在租賃市場實價登錄責任還是在仲介方，應該要回歸租賃雙方去登錄，因為若出租方或屋主因不要被課稅，會要求仲介不要登錄，夾在中間的房仲業者實在很為難，認為租賃房屋的實價登錄責任要回歸租賃雙方，一來不僅可讓租金透明化，二來政府也能核實課稅。

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