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統一集團集15大品牌、7千個通路推折扣活動 點數加倍送

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

統一（1216）集團擴大整合統一企業、7-ELEVEN、美妝、百貨、保健、運動、餐飲及生活服務共15大品牌，結合OPEN POINT會員生態圈，提出「開心花‧隨時取」主題活動，活動期間為11月6日至11月8日。

「開心花‧隨時取」結合統一企業、7-ELEVEN門市、OPEN POINT行動隨時取、康是美統一時代百貨、高雄夢時代、統一佳佳展開跨平台虛實整合，同時攜手星巴克、21世紀、聖娜多堡等眾多品牌共同參與，屆時線上線下將有近7,000個通路共襄盛舉。

「開心花‧隨時取」主題活動期間，OPEN POINT會員於7-ELEVEN門市購買全店指定商品立享8折，非OPEN POINT會員顧客享9折。

此外，於活動三天期間，OPEN POINT會員開心花、跨通路消費點數加倍送。會員於康是美、統一時代百貨、高雄夢時代、統一佳佳等13個通路單筆消費滿500元以上，跨2個通路加贈OPEN POINT點數50點、跨3個通路加贈100點、跨4個通路加贈200點、跨5個通路以上加贈500點。

康是美推出指定商品消費滿711元、現折110元，使用OPEN錢包或icash PAY消費滿2,000再送100點；統一時代百貨台北店與高雄店、高雄夢時代，全館指定櫃位滿2000送300，使用OPEN錢包或icash PAY，憑百貨會員消費滿2,000再加送100元百貨抵用券。

BEING sport與BEING spa推出BEING sport一個月運動卡、不限進場次數711元；BEING spa舒壓保養SPA，買11堂完美芳香70分鐘贈送7堂都會舒展30分鐘。

統一時代百貨 康是美 統一企業

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